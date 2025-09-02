В министерстве сельского хозяйства обсудили проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года

181

Предложения в стратегию социально-экономического развития региона до 2036 года обсудили на стратегической сессии в региональном министерстве сельского хозяйства. Документ разрабатывается в соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева с учётом национальных целей, обозначенных президентом России Владимиром Путиным.



Проект стратегии предполагает увеличение объёма производства продукции АПК к 2030 году не менее чем на 25%, а к 2036 году — уже на 40%. Также планируется значительное наращивание объемов экспорта. К 2030 году ожидается увеличение экспорта в 1,5 раза, а к 2036 году — в 1,8 раза.



Участники стратегической сессии подчеркнули важность формирования кадрового потенциала, популяризации профессий в сельском хозяйстве, а также предотвращения оттока молодёжи из сельских территорий за счёт социального развития сёл и создания современной инфраструктуры.



«Очень важно, что в концепции стратегии во главу угла поставлены человек и качество его жизни», — отметил Сергей Шевченко, председатель общественного совета при министерстве, академик РАН.

Фото: департамент информационной политики СО