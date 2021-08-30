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В Самарской области откроется «Школа фермера» по обучению глав крестьянских хозяйств
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В Самарской области откроется «Школа фермера» по обучению глав крестьянских хозяйств

30 августа 2021 18:41
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В «Школе фермера» смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры.

1 сентября  при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета открывается образовательный проект по обучению глав крестьянских (фермерских) хозяйств «Школа фермера».

«Школа фермера» - интегрированная обучающая программа, разработанная совместно АО «Россельхозбанк» и ведущими аграрными вузами под запросы современных фермеров. В День Знаний к обучению в «Школе фермера» подключатся 27 регионов, в числе которых Самарская область.

На самарской площадке к слушателям обратятся министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, директор Самарского филиала АО «Россельхозбанк» Раиль Багдалов и врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

По словам врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова, в «Школе фермера» смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры. 

«Слушателям проекта будет предоставлена возможность получить знания для повышения рентабельности своей деятельности, детально изучить особенности ведения успешного бизнеса на селе», - отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

В этом году в «Школе фермера» примут участие 30 глав уже действующих в регионе фермерских хозяйств и те, кто только готовится осваивать фермерство как бизнес-проект и собственное дело.

Они пройдут обучение по двум пилотным учебным программам профессиональной переподготовки: «Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях» и «Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства». По окончанию обучения фермеры получат дипломы государственного образца.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Теги: "Школа фермера" обучение Самара

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