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В Самарской области на четверть обновился парк основных видов сельскохозяйственной техники

7 сентября 2022 14:27
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Современная техника помогла самарским аграриям собрать рекордный урожай. 

В Самарской области на четверть обновился парк основных видов сельскохозяйственной техники за последние пять лет. Только за первое полугодие 2022 года сельхозтоваропроизводителями приобретено более 330 тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники на сумму более 5,2 млрд рублей.

Современная энергонасыщенная техника сегодня является одним из слагаемых богатого урожая. Своевременная модернизация машинно-тракторного парка влияет на оперативность и качество проведения всего комплекса сезонных полевых работ, будь то посевная или уборочная. 

Уборочная кампания–2022 еще продолжается, но аграриями уже собрано 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур в Самарской области. Накануне глава региона Дмитрий Азаров в рамках оперативного совещания поблагодарил сельхозпроизводителей за выдающийся результат и подчеркнул важность технической и технологической модернизации АПК в его достижении. «Созданный мощнейший запас по технике, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы, и такие же короткие сроки – убирать урожай, – отметил губернатор. – Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, если бы мы не трудились каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, она дала свои результаты».

Всего за последние 5 лет сельхозтоваропроизводителями региона приобретено 2270 тракторов, 1049 зерноуборочных комбайнов, 60 кормоуборочных комбайнов. Хозяйства губернии ежегодно ведут работу в данном направлении, активно используя льготные инвестиционные кредиты и лизинг, в том числе поставку на льготных условиях через государственную лизинговую компанию «Росагролизинг». За счёт средств регионального бюджета предоставляются субсидии товаропроизводителям на компенсацию до 50% стоимости приобретаемой сельскохозяйственной техники и оборудования. 

На протяжении нескольких лет самарские аграрии в большей степени отдают предпочтение российским и белорусским маркам. В настоящее время около 50% тракторов, работающих на полях губернии, - белорусского производства. В рамках агропромышленной выставки «АгроВолга», прошедшей в июле в Татарстане, между Правительством Самарской области и руководством МТЗ было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения стало продолжением договорённостей, достигнутых в ходе рабочего визита Губернатора Дмитрия Азарова и делегации Самарской области в Республику Беларусь. Целью визита, который состоялся в конце июня, стало укрепление партнерства и анализ новых направлений сотрудничества в различных отраслях экономики. Одна из самых результативных встреч прошла на Минском тракторном заводе. Стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду направлений, в том числе о расширении сервисного и ремонтного обслуживания техники МТЗ, а также запуске совместных проектов по подготовке кадров.

Генеральный директор ООО «Степные просторы» Большеглушицкого района Николай Золотов уверен, что современная техника и соблюдение аграрных технологий помогают добиваться хороших результатов. «После уборки первым делом мы разбрасываем до двух центнеров на гектар минеральные азотные удобрения на стерню. После чего стерня дисковой бороной измельчается и остается в верхнем слое почвы. Затем проводим глубокое рыхление чизельными плугами с внесением уже азота, фосфора, калия в количестве 1 центнера на гектар. Весной проводим предпосевную культивацию. Сеем культуры с азотно-фосфорными удобрениями, которые кладутся в рядок непосредственно к семени и являются стартовым заделом для семян. А уже потом ведем борьбу с сорняками, вредителями, причем не один, а два – три раза за сезон. Также проводим листовые подкормки два – три раза в течение вегетационного периода. Такая система при поддержке государства и дает результат, который мы видим», - говорит руководитель сельхозпредприятия.

«С ранней весны и до поздней осени у сельчан напряженная работа. Мы, механизаторы, к примеру, точно знаем, что зернышко бросить в землю недолго, важно, в какую почву оно попадет и как ему помогут расти. Глаз у нас наметан – знаем, как правильно произвести вспашку, ухаживать за посевами, бороться с сорняками и вредителями. Конечный результат виден осенью – в пору уборки сельскохозяйственных культур. Это самая ответственная и горячая пора. И днем, и ночью в поле. Стараемся собрать каждый колосок. Но радость переполняет, когда золотой поток зерна начинает литься из бункера комбайна!», - поделился эмоциями механизатор СХП «Алексеевское» Шенталинского района Сергей Смольков.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты

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