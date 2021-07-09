В Самарской губернии растут надои молока

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За последние три года в регионе наблюдается рост индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах с 99,6% в 2018 году до 107,3% в 2020 году.

Положительная динамика за период 2018 – 2020 годов наблюдается и по производству молока. В 2020 году произведено 454,8 тыс. тонн, что на 3,7% больше уровня 2018 года. За тот же период на 34% вырос надой молока на 1 корову и составил 6532 кг.

В настоящее время министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области оказывается комплекс мер государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность в сфере животноводства. Благодаря им и активной работе сельскохозяйственных товаропроизводителей достигнута положительная динамика по основным производственным показателям отрасли животноводства.

По состоянию на 01.06 2021 год производство молока в хозяйствах всех категорий составило 177,5 тыс. тонн, что на 1,5 тыс. тонн выше уровня 2020 года. Выросла и продуктивность дойного стада. Она составила 2877 кг, что на 93 кг выше аналогичного уровня 2020 года.

В целях эффективного развития молочного скотоводства на территории региона действуют механизмы государственной поддержки, в том числе возмещение части затрат, понесенных в связи с производством сельскохозяйственной продукции, на поддержку собственного производства молока, приобретение высокобелковых кормов для обеспечения прироста продукции в молочном скотоводстве, на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, а также грантовая поддержка малых форм хозяйствования и возмещение части затрат при переходе хозяйства со свиноводства на альтернативные виды животноводства.

Кроме того, большое внимание Правительством области уделяется развитию племенного животноводства – субсидируется содержание племенного маточного поголовья и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Глава региона Дмитрий Азаров в своем Послании подчеркнул: «В аграрном секторе особое внимание должно быть уделено также селекционно-племенной работе. За последние 3 года доля племенного скота в животноводстве выросла с 28,2 до 33,3%». В настоящее время в Самарской области осуществляют деятельность 7 племенных организаций молочного направления, 5 из которых специализируются на черно-пестрой породе, 1 – на голштинской и 1 – на айширской.

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