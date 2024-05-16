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С 1 марта 2024 года в России введена обязательная маркировка сельскохозяйственных животных и постановка их на ветеринарный учет в государственной электронной системе “ВетИС”. Вид маркировки и место ее нанесения определены приказом Минсельхоза № 832 "Об утверждении ветеринарных правил маркирования и учета животных". Владельцу предоставляется выбор из нескольких способов.



Учет животных ведется специалистами государственной ветеринарной службы по представленной информации физическими и юридическими лицами данных о животных во ФГИС “ВетИС”.



Россельхознадзор предупреждает, что за содержание животных без маркировки и отказ от их ветеринарного учета владелец, как физическое,так и юридическое лицо, может быть привлечен к ответственности по статье 10.6 КоАП РФ.



Наличие у животных маркировки может проверить госветслужба при проведении противоэпизоотических мероприятий, при осуществлении вакцинации, диагностических исследований, а также при оформлении ветеринарных сопроводительных документов для перемещения животных. Сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора могут проверить маркировку животных в рамках отдельных контрольно-надзорных мероприятий, обследований, а также при оформлении экспортных ветеринарных сертификатов.

Фото: Минсельхоз региона