Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни

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В пятницу, 1 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встречу с аграриями региона и главами муниципальных районов. Темой для обсуждения стал ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.

Напомним, эта тема была одной из ключевых на заседании штаба по повышению устойчивости региональной экономики, который прошел в начале недели. «Сегодня в открытом режиме с участием глав всех районов, сельхозпроизводителей мы еще раз вместе должны уточнить ход работ. Если возникают какие-то сложности, риски, например, по семенам, мы должны разобрать их по каждому району, если понадобится – по каждому предприятию, которое занимается растениеводством, животноводством. Сегодня мы должны фактически определить весь спектр проблематики для того, чтобы никаких сомнений не осталось в своевременном начале и проведении весенних плевых работ», – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Глава региона акцентировал внимание глав районов и руководителей сельхозпредприятий на том, что в современных условиях нужно постоянно мониторить ситуацию и оценивать потенциальные риски. «В ситуации, когда наша страна сталкивается с несправедливыми санкциями, когда нас пытаются ограничить в развитии по всем направлениям экономической, хозяйственной, общественной, культурной деятельности, мы не можем допустить малейшего сбоя при проведении посевной кампании. Нам необходимо создать надежный задел продовольственной безопасности нашего региона и страны в целом», – заявил Губернатор.

В текущем году общая посевная площадь составит 2 миллиона 190 тысяч гектаров – это на 10 тысяч га больше, чем в прошлом году. При этом существенно вырастет площадь зернового клина – почти до 1,2 млн га. Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин отметил: в этом году нам необходимо собрать 2,3 млн тонн зерна.

«Под урожай текущего года с осени прошлого года посеяно 438 тысяч га озимых – это на 5% ниже уровня предыдущего года и объясняется дефицитом влаги. На сегодняшний день по результатам мониторинга 400 тысяч га озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии», – отметил министр.

Потребность семян для ярового сева в объеме 104 тысячи тонн полностью закрыта. В наличии имеется 117 тысяч, с учетом запаса на случай пересмотра структуры посевных площадей. 14,2% – это элитные семена, 80,5% – репродуктивных.

Николай Абашин добавил, что потребность в семенах подсолнечника составляет 3100 тонн. В наличие пока только 2100 тонн. Оставшийся объем – законтрактован. Кроме того, требуется 1700 тонн кукурузы, в наличие пока только 800 тонн. «Оставшиеся объемы законтрактованы. Ряд хозяйств показывают еще определенный дефицит. Я считаю, что на этом этапе уже необходимо пересматривать структуры посевных площадей», – отметил министр. Семена картофеля имеются в наличии в полном объеме – 13 тысяч тонн.

К посевной по плану планируется накопить порядка 150 тысяч тонн минеральных удобрений. Заместитель директора по сбыту ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Егунов отметил, что поставки минеральных удобрений на внутренний рынок региона и страны – это первостепенная задача. Производственные мощности по выпуску аммиачной селитры загружены на 100%. Всего до конца апреля предприятие планирует отгрузить аграриям региона около 30 тысяч тонн удобрений.

«Мы зафиксировали цены на удобрения для сельхозпроизводителей и не повышаем их практически целый год. Не нужно закупать удобрения впрок, на осень. Коррекция по ценам если и будет, то незначительная. Вопрос на контроле Правительства РФ и ФАС, – обратился к аграриям Сергей Егунов. – Мы гарантируем полное обеспечение минеральными удобрениями на осенний сезон. Предпринимаем все возможные усилия для ускорения поставок удобрений. Можно с уверенность сказать, что для проведения весенней посевной кампании все сельхозпроизводители будут обеспечены удобрениями».

Николай Абашин также доложил, что потребность в горюче-смазочных материалах составляет 33,5 тысячи тонн, из них 86% уже закуплены. На период весенней кампании будет задействовано 4600 тракторов и 3300 посевных агрегатов. Они уже находятся в высокой технической готовности. В этом году на весенних полевых работах планируется задействовать 6300 человек, в том числе, будут привлечены студенты профильных учреждений среднего и высшего образования.

Говоря о субсидиях по коротким льготным кредитам, Николай Абашин отметил, что в этом году предусмотрено 919 млн рублей. «Мы сможем в три раза больше выдать льготных кредитов. Субсидии покрывают разницу между ставкой рефинансирования и тем льготным кредитом, который получает сельхозпроизводитель. Сумма, которую нам довели, позволит выдать льготных коротких кредитов в объеме более 10 млрд рублей», – подчеркнул министр. По инвестиционным кредитам, одобрено 28 заявок на сумму 558 млн рублей. Что касается мер господдержки, в текущем году на растениеводство и животноводство предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Аграрии подняли вопрос выделения субсидий на приобретение техники. В последние годы в связи с необходимостью поддержки мясо-молочного производства акцент переместился на животноводство.

«Животноводство для Самарской области является основным направлением, на котором будут сфокусированы основные меры поддержки, – отметил Губернатор. – В животноводстве больше рабочих мест и круглогодичная занятость, в то же время, чуть меньше рентабельность, чем в растениеводстве. И возможности, которые у нас есть в регионе по переработке молока, значительно превышают объемы производства. Мы будем поддерживать всех, но приоритет – животноводство. Если будет инвестиционный проект, мы готовы его рассмотреть и поддержать. В этом году на поддержку сельхозтоваропроизводителей у нас предусмотрено 5 млрд рублей, из которых 2,6 млрд – средства областного бюджета».

На совещании был также затронут вопрос мелиорации. Аграрии Пестравского района предложили построить плотину на реке Иргиз. Благодаря этому можно в состав орошаемых земель ввести порядка 500 га. «Я заинтересован в увеличении площади орошаемых земель, а для южных территорий – это ключевой вопрос. Успешный опыт в нашем регионе есть», – подчеркнул Дмитрий Азаров и предложил сельхозпроизводителям вместе с минсельхозом региона подготовить инвестиционный проект, чтобы была возможность представить его на федеральном уровне и получить меры поддержки. «Строительство плотины – непростой вопрос, который касается водообеспечения населенных пунктов. Здесь нужны точные расчеты. Давайте поймем, к какому эффекту приведет этот объект, я готов этим заниматься», – добавил Глава региона.

Во время встречи Губернатор напомнил о комплексной системе дистанционного мониторинга, благодаря которой удалось вывить порядка 110 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. «Вопрос их вовлечения в сельскохозяйственный оборот необходимо решить в ближайшие два года. На районном уровне должен быть отдельный план по вводу этих земель в оборот», – поставил задачу Дмитрий Азаров.

Почти 10 тысяч гектаров обнаружено в Шигонском районе. Глава муниципального образования Сергей Строев отметил, что в этом году планируется ввести в оборот 1700 гектаров. Однако есть нерешенный вопрос по передаче земель – 2 тысячи гектаров – из федеральной собственности. «Мы уже много лет пытаемся оформить через Росимущество, но пока безрезультатно, – отметил он. – У нас есть и непродуктивные почвы, которые заросли лесами. Но спрос у сельхозпроизводителей на земли имеется».

Дмитрий Азаров поручил руководителю муниципального образования в ближайшее время подготовить детальную информацию по землям федеральной собственности и направить ему для того, чтобы оперативно решить вопрос. При этом руководитель области отметил, что необходимо предметно подходить к вопросу ввода земель, которые заросли лесами. В этом направлении нужно выстроить взаимодействие с региональным минлесхозом. Чтобы не тратить деньги на вырубку или посадку деревьев, можно поменять назначение земель.

Дмитрий Азаров также сообщил о том, что на федеральном уровне предварительно одобрена заявка на проведение берегоукрепления в селе Березовка Шигонского района, где в период паводка в зоне подтопления оказываются около сотни жилых домов. Общая стоимость проведения работ составляет порядка 700 млн рублей. «В областном бюджете на 2023-2024 годы средства заложены», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Сергею Строеву активнее развивать проект.

Заместитель президента агрохолдинга «Василина» Николай Бабошко обратился с просьбой на выделении квоты по экспортной продаже 300 тонн зерна для компании «Самараэкспортзерно», входящей в структуру холдинга. Также он выразил готовность оказать гуманитарную помощь жителям Донбасса – отправить порядка 100 тонн муки.

Глава региона напомнил, что Правительством России введены временные ограничения на экспорт зерна, чтобы защитить российский рынок, стабилизировать и не допустить рост цен на продовольствие. «Однако если экспортные позиции будут открывать, то мы должны быть к этому готовы: необходимо четко понимать запрос на квоту по каждому сельхозпроизводителю, – сказал Губернатор и поручил Николаю Абашину собрать и зафиксировать всю информацию от сельхозпроизводителей. – Уверен, что экспортные поставки будут, но решения пока носят отложенный характер».

При этом руководитель региона призвал аграриев ориентироваться на урожайный 2020 год, а не прошлый – засушливый. «Показатели прошлого года мы точно превысим. Но нацеливаю вас на то, чтобы мы превысили показатели 2020 года», – обратился он.

Директор ФГБУН «Самарский федеральный исследовательский центр Российской академии наук» Сергей Шевченко обратил внимание на сортовой потенциал зерновых культур. «В Самарской области созданы сорта интенсивного типа, которые в экстремальных условиях не уступают по продуктивности, а в благоприятные годы формируют урожайность около 50 центнеров с одного гектара и выше. Мы видим спрос на них, и хочу сказать, что 70% всех посевных площадей России засеиваются нашими сортами, – отметил академик РАН. – Сегодня у нас есть семена оригинальных категорий зерновых культур – 150 тонн мягкой пшеницы и 80 тонн твердой пшеницы».

Александр Абрамов, директор ООО «Коровкино», где активно используют современные системы ухода, мониторинга здоровья животных и другие передовые разработки, обратился с просьбой обеспечить устойчивую сотовую связь и интернет. «Это необходимо для того, чтобы все наши системы контроля действовали устойчиво, надежно. Поскольку мы сейчас очень серьезно уходим в информатизацию», – сообщил руководитель предприятия.

Здесь активно используют робот-пододвигатель кормов, программы для отслеживания стельности коров, интерактивный контроль рациона и кормления, систему ГЛОНАСС.

Дмитрий Азаров дал поручение Главе района подготовить заявку по инфраструктурной обеспеченности сельхозпредприятий. «У нас не просто разговоры про «умное агро», а реальное внедрение современных технологий по всей Самарской области. И конечно, предприятиям нужно помогать, – отметил Губернатор, поставив задачу Николаю Абашину обобщить предложения сельхозпроизводителей по этой теме. – Будем настойчиво добиваться, чтобы в должной мере все услугами сотовой связи, интернета были обеспечены. Нам это жизненно важно для развития сельского хозяйства. Этот экономический аспект мы часто упускаем при обосновании вложений в инфраструктуру сотовой связи, больше говорим про социальную сферу, образование. А этот аспект не в полной мере используем при защите инвестиционных программ и заявок. Попрошу в целом по Самарской области этот аспект изучить».

Во время встречи был затронут вопрос заключения долгосрочных договоров, что придает большей уверенности всем компаниям – поставщикам и заказчикам. «В такие периоды важность такой работы – планомерной, системной, долговременного планирования – выходит на первый план. Сейчас в ручном режиме помогаем предприятиям, у которых нет долгосрочных договоров. Это, прежде всего, пищевая промышленность, – отметил Дмитрий Азаров. – Сейчас это требования времени– переходить на долгосрочные контракты практически по всем направлениям».

Генеральный директор ООО «Ротор-лизинг» Андрей Полянин и представитель компании «ТВС-Агротехника» Алексей Клипов подняли вопрос поставки импортных комплектующих. Напомним, Дмитрий Азаров еще в понедельник на совещании по повышению устойчивости экономики региона заявил о готовности Правительства области поддержать проекты, направленные на импортозамещение запчастей.

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил сельхозпроизводителей за работу, отметив их высокий уровень готовности к весенним полевым работам. Особые слова признательности Губернатор адресовал компаниям, которые оказывают помощь жителям Донбасса. «Три недели назад наши сельхозпроизводители, первые среди всех сфер отрасли региона, обратились сами ко мне с предложением оказать гуманитарную помощь людям ДНЛ и ЛНР. И оказали. Спасибо, что для вас нет чужой беды, что в сложный для людей период вы откликаетесь и помогаете. Родина вас не забудет», – резюмировал руководитель области.

Фото: департамент информационной политики СО