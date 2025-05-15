Более 220 тысяч пассажиров уже перевезли трамваи «Львенок» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Перед началом работ Куйбышевская железная дорога по временной схеме провела переустройство трех рельсовых ниток на уже готовую часть путепровода.
Автомагистраль «Центральную» прокладывают под железной дорогой
Бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей.
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году
На сумму более 1 700 000 рублей.
Тольяттинец украл из магазина семь сотовых телефонов и три ноутбука
Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для работников сферы исполнения наказаний.
В следственном изоляторе № 2 УФСИН СО прошла Божественная Литургия
Путеводитель по правильной утилизации отходов: как не навредить канализации и экологии.
 «РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Более 220 тысяч пассажиров уже перевезли трамваи «Львенок» в Самаре

15 мая 2025 13:18
144
Более 220 тысяч пассажиров уже перевезли трамваи «Львенок» в Самаре

На городские маршруты в Самаре вышли еще шесть новых низкопольных односекционных трамваев марки 71-911ЕМ «Львенок». Они прибыли в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» в начале мая, прошли приемку, пусконаладку и обязательную обкатку – не менее 50 километров по разным участкам трамвайного полотна. 

Таким образом, сейчас на линиях работают уже 30 «Львят», начиная с февраля они перевезли более 220 тысяч пассажиров.

Новые вагоны выпущены в рейсы взамен старых трамваев «Татра Т3», которые служили с 70-х годов прошлого века. «Львята» оснащены панорамными окнами, широкими дверями и площадкой под велосипед или коляску. Внутри салона есть USB-разъемы для подзарядки гаджетов, системы климат-контроля и мониторы, где отображается температура в салоне и снаружи, а также информация о маршруте, времени и расстоянии до следующей остановки. 

Напомним, что трамваи «Львенок» приобретены при поддержке Правительства Самарской области и поступают в Самару с начала 2025 года. Также с начала этого года на маршрут вышло три трехсекционных трамвая «Витязь М». Они работают на муниципальном маршруте № 22, вмещают до 260 человек и перевезли уже порядка 300 тысяч пассажиров. Все вагоны произведены на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого, входящих в «ПК Транспортные системы».

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре проверили график движения автобусов № 41 и 90
15 мая 2025, 12:57
В Самаре проверили график движения автобусов №41 и 90
Маршруты проверяли на задержки и интервалы между рейсами. Транспорт
108
Штрафы для несовершеннолетних за езду на электросамокатах выросли втрое
14 мая 2025, 13:59
Штрафы для несовершеннолетних за езду на электросамокатах выросли втрое
Об этом сообщил доцент департамента права Института экономики, управления и права МГПУ Максим Тишаков. Транспорт
235
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025, 13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
Это связано с работами по реконструкции теплотрасс. Транспорт
344
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
176
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
344
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
389
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
318
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
308
Весь список