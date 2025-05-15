Более 220 тысяч пассажиров уже перевезли трамваи «Львенок» в Самаре

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На городские маршруты в Самаре вышли еще шесть новых низкопольных односекционных трамваев марки 71-911ЕМ «Львенок». Они прибыли в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» в начале мая, прошли приемку, пусконаладку и обязательную обкатку – не менее 50 километров по разным участкам трамвайного полотна.

Таким образом, сейчас на линиях работают уже 30 «Львят», начиная с февраля они перевезли более 220 тысяч пассажиров.

Новые вагоны выпущены в рейсы взамен старых трамваев «Татра Т3», которые служили с 70-х годов прошлого века. «Львята» оснащены панорамными окнами, широкими дверями и площадкой под велосипед или коляску. Внутри салона есть USB-разъемы для подзарядки гаджетов, системы климат-контроля и мониторы, где отображается температура в салоне и снаружи, а также информация о маршруте, времени и расстоянии до следующей остановки.

Напомним, что трамваи «Львенок» приобретены при поддержке Правительства Самарской области и поступают в Самару с начала 2025 года. Также с начала этого года на маршрут вышло три трехсекционных трамвая «Витязь М». Они работают на муниципальном маршруте № 22, вмещают до 260 человек и перевезли уже порядка 300 тысяч пассажиров. Все вагоны произведены на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого, входящих в «ПК Транспортные системы».