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В Самарской области создан прототип сильного искусственного интеллекта

4 июля 2023 14:57
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Прототип сильного ИИ, разработанный резидентами «Жигулевской долины», продемонстрировал способности, которые ранее считались недостижимыми для нейронных сетей.

Прототип сильного искусственного интеллекта (ИИ), разработанный резидентами «Жигулевской долины», продемонстрировал способности, которые ранее считались недостижимыми для нейронных сетей.

Во время теста новой нейронной сети ей показали более ста примеров из элементарной арифметики. Начав обучение с нуля и наблюдая за примерами, нейросеть самостоятельно разобралась, как работают числа и арифметические действия, затем поняла, что эти действия можно комбинировать друг с другом, и принялась придумывать необычные формулы. Через 20 минут она заново открыла знаменитое тождество, опубликованное в 1911 году гениальным индийским математиком Сринивасой Рамануджаном, а также вывела новую формулу, упоминания которой вообще не удалось найти в литературе.

Резидент реализует в технопарке проект «Создание онлайн сервиса в формате единого окна на основе технологии блокчейн и искусственного интеллекта для депонирования объектов авторского и смежных прав». Поддержка предпринимателей, в том числе, в сфере высоких технологий – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Условия для развития бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Многие успешные проекты наших разработчиков вызывают серьезный интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Быстрому выводу на рынок этих уникальных, инновационных продуктов во многом способствуют те условия, которые созданы для развития технологий в Самарской области», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

В последнее время направление искусственного интеллекта развивается очень бурно. Было создано несколько мощных нейросетей, обученных на огромных массивах данных.

Новый нейронный алгоритм «Когнитоид» с самого начала проектировался именно как сильный ИИ и работает на других принципах. Нейроны в нем выполняют сложные вычисления и обладают собственной памятью, а не просто суммируют сигналы. Они способны замечать и обобщать глубокие закономерности, что приводит к пониманию смыслов. Это и дает способность к творческому мышлению, не ограниченному исходными данными.

Алгоритм пока реализован в ранней версии, идет работа над его улучшением, а также обучением нейросети различным навыкам, в первую очередь языкам, математике, знаниям о различных предметных областях. По мере развития новая нейросеть станет способна решать любые задачи – общаться, делать предсказания, выполнять научные исследования, управлять беспилотными автомобилями в реальном времени, при этом, как и человек, обладать всеми навыками сразу и комбинировать их, применяя здравый смысл. У сильного ИИ фундаментальных препятствий для этого нет.

«Особенностью алгоритма, наряду с высокой сложностью нейронных вычислений, является их высокая параллельность. Чем больше в сети узлов, тем алгоритм мощнее. Поэтому идеальной средой для его работы является Интернет, – рассказал о разработке руководитель проекта и создатель алгоритма «Когнитоид» Сергей Инюшкин. – К концу года эффект от роста сети уже должен стать заметным, а в конечном итоге нашей долгосрочной целью является достижение когнитивного превосходства — создание системы более разумной, чем человек. Она смогла бы помочь человечеству совершить технологический скачок, за несколько минут делая открытия, на которые людям требуются века. Не говоря уже о том, что могла бы применяться для выполнения любой более простой интеллектуальной работы».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

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