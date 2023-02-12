Умер выдающийся российский ученый в области космической биологии Анатолий Григорьев

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После продолжительной болезни скончался выдающийся учёный в области космической биологии и медицины Анатолий Григорьев, передает РИА Новости.

"С прискорбием сообщаем, что 11 февраля 2023 года, после тяжелой и продолжительной болезни, на 80-м году жизни скончался Анатолий Иванович Григорьев, выдающийся ученый в области космической биологии и медицины, академик, заслуженный деятель науки России, доктор медицинских наук, профессор", - сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Григорьев внес крупный вклад в решение фундаментальных и прикладных проблем космической биологии и медицины, что позволило осуществлять самые продолжительные в мировой практике космонавтики пилотируемые полеты на орбитальных космических станциях.

Под его руководством были выполнены наземные имитационные эксперименты, которые позволили научно обосновать и внедрить в практику космических полетов методы медицинского контроля, прогноза и управления состоянием человека, создать комплекс средств и методов профилактики неблагоприятного действия факторов космического полёта.

С 1988 по 2008 годы занимал должность директора Института медико-биологических проблем РАН.

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