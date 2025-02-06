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Учёные Самарского политеха усовершенствовали процесс извлечения графита из водородных реакторов

6 февраля 2025 14:22
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Это оригинальное решение одной из серьёзных инженерных задач в области промышленного использования водородных установок.

Исследователи из Самарского государственного технического университета создали новую технологию непрерывного удаления углерода из реакторов, в которых синтезируется водород. Это оригинальное решение одной из серьёзных инженерных задач в области промышленного использования водородных установок. Дело в том, что во время получения водорода из метана на стенках реакторов скапливаются побочные продукты реакции. Отсутствие технологии их выгрузки без остановки самого процесса мешает повсеместному внедрению относительно простого способа производства водорода.

Для проведения исследований в этой области в рамках гранта НОЦ «Инженерия будущего» была приобретена установка для исследования кинетики образования углерода и водорода в процессе термокаталитического разложения метана. Уникальность установки состоит в возможности проведения работ не только в газовой фазе, но также в расплавах металлов и солей. Ещё одну, экспериментальную, установку с новой технологией непрерывного удаления образующихся в процессе пиролиза метана углеродных частиц, наши учёные разработали сами и уже получили на неё патент.

В Самарской области уделяется большое внимание развитию науки и технологий. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.02.2025 Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вошел в обновленный состав Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации (КНТР). Вхождение Вячеслава Федорищева в состав комиссии усилит роль региона в национальной и глобальной научно-технологической повестке. Ранее Глава региона отмечал, что создание условий для роста инноваций, поддержки научных исследований и привлечения инвестиций в высокотехнологичные отрасли одна из приоритетных целей, которая обеспечит развитие региона. Для достижения этих целей уже ведется активное сотрудничество с ведущими научными и образовательными учреждениями, а также с представителями бизнеса и промышленности. Создаются благоприятные условия для развития стартапов и инновационных проектов, а также поддержка молодых учёных и специалистов.

«В рамках НОЦ «Инженерия будущего» мы готовы содействовать инициативам, проектам, которые способствуют укреплению технологической независимости и повышению конкурентоспособности российской научной сферы», – подчеркнул министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Учёные опытно-промышленной лаборатории по производству водорода Самарского политеха обнаружили, что в процессе термокаталитического разложения метана образуется не только технический углерод, но и пиролитический графит разных модификаций, который в настоящее время очень востребован нашей промышленностью. Его применяют при производстве автошин, в ядерной отрасли, при производстве огнеупорных материалов, электрических машин и установок, химических веществ. Углеродные нановолокна могут найти широкое применение в производстве эффективных сорбентов, носителей катализаторов, биологически активных веществ и в облегчении конструкции летательных аппаратов.

Доктор технических наук, профессор Самарского политеха Игорь Кудинов: «Мы стали изучать под микроскопом графит, извлечённый из водородных реакторов, определили кристаллическую структуру, и оказалось, что это качественный товарный продукт, близкий по свойствам к углероду марки Т-900. Его можно использовать в промышленности, например, в качестве сырья для производства автошин. Ведь 70 процентов этого химического вещества в мире идёт на производство резины».

Оборудование, приобретённое в рамках гранта НОЦ, позволит учёным Самарского политеха выполнять прикладные исследования в интересах индустриальных партнёров, таких как ПАО «Газпромнефть», ПАО «Газпром» и НК «Роснефть».

 

Фото: управление пресс-службы и информации Самарского политеха

 

 

 

 

 

Теги: Самара

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