Игорь Комаров: «Для сохранения и умножения интеллектуального потенциала регионов в ПФО создаются НОЦ мирового уровня»

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В рамках рабочей поездки в Удмуртскую Республику заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым и главой региона Александром Бречаловым посетили Удмуртский государственный университет.

Вице-премьер проверил ход приемной кампании, которая стартовала 20 июня во всех вузах страны, а также познакомился со студенческими стартапами.

Как отметил Дмитрий Чернышенко, Удмуртский госуниверситет является участником программы «Приоритет 2030», подана заявка на конкурсный отбор по созданию передовой инженерной школы. Одноименный федеральный проект был создан по инициативе председателя правительства Михаила Мишустина. Сейчас подводятся итоги конкурса, в ближайшее время будут объявлены 30 вузов-победителей.

Вице-премьер оценил работу приемной комиссии Удмуртского госуниверситета, в том числе суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Он отметил, что на данный момент во все вузы страны подано свыше 67 тысяч заявлений, из них почти 9 тысяч – в вузы ПФО.

«Что касается суперсервиса, то им уже воспользовалось свыше 50 тысяч российских абитуриентов. Из них – более 7 тысяч – жители ПФО и свыше 130 – это будущие студенты Удмуртских вузов. Пока цифры небольшие. Но основной наплыв заявлений приемные комиссии ожидают в июле, когда все выпускники школ получат аттестаты и результаты госэкзаменов», - сказал Дмитрий Чернышенко.

Специалисты Удмуртского госуниверситета также представили свои предложения по расширению функционала суперсервиса. Например, добавить возможность заключения договоров и оплаты за обучение, а также организовать подачу заявлений в магистратуру и аспирантуру. Вице-премьер отметил, что они обязательно будут рассмотрены с целью усовершенствования системы к следующей приемной кампании.

«В ПФО подготовку специалистов готовят более чем 200 организаций высшего образования. Наиболее востребованы такие направления, как инженерное дело, ИТ-технологии, технические, математические, педагогические, естественные, медицинские науки. Для сохранения и усиления интеллектуального потенциала в ПФО, в рамках федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» на основе интеграции университетов, научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, создано 4 научно-образовательных центра мирового уровня: «Рациональное недропользование» в Пермском крае, «Техноплатформа 2035» в Нижегородской области, «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» в Республике Башкортостан и межрегиональный центр «Инженерия будущего» в Самарской, Пензенской, Ульяновской областях и Республики Мордовия», - добавил Игорь Комаров.

«В рамках программы «Приоритет - 2030 перед нашим университетом стоят амбициозные задачи. Это и рост НИОКРов вдвое, и увеличение объёмов допобразования в пять раз. Отдельное внимание, конечно, подготовке специалистов для базовых отраслей. УдГУ - крупнейший многопрофильный вуз республики. Его развитие для всех нас ключевая задача. Важно, чтобы высшее образование не просто успевало за современными тенденциям, а опережало их. Приёмная кампания здесь уже стартовала, в следующем учебном году более 2 200 будущих квалифицированных специалистов начнут своё обучение в вузе», - сказал Александр Бречалов.

В рамках визита вице-премьеру, полпреду и главе региона также представили студенческие стартапы, готовые к внедрению в производство и по которым имеются предварительные договоренности с инвесторами. Это, например, создание трудногорючих нанокомпозитов, повышающих пожарную безопасность зданий.

«Поддержка студенческих стартапов – это еще одно из важнейших направлений работы Правительства. У вуза есть накопленный опыт в данной области, который необходимо масштабировать. Это наглядный пример выполнения поставленной Президентом задачи по развитию инженерного образования и обеспечению трансферта научных разработок в реальную экономику», - сказал Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО