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Юрий Горшков: Приятно было играть в такой атмосфере на свой день рождения

14 марта 2022 13:36
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Юрий Горшков: Приятно было играть в такой атмосфере на свой день рождения

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков, празднующий в день матча 21-го тура Тинькофф РПЛ с "Зенитом" (1:1) свой день рождения, поделился эмоциями от встречи.

– Юр, очень сложный матч, но удалось вырвать ничью. Поделись эмоциями, которые у тебя были на поле.

– Эмоции положительные. Смогли сравнять в концовке, отыгрались. Это показывает, что у команды есть характер, мы бьемся до последней секунды. Могли и выиграть, конечно. Ничья, я считаю, закономерна.

– Ты играл сегодня в свой день рождения. Это не давило на тебя? Или, может, наоборот, придало больший импульс?

– Также, как и обычно. Приятно, что родственники приехали, собралось столько болельщиков. Дата совпала с игрой с чемпионом страны. И я рад, что все-таки удалось вырвать ничью.

– Что было после пропущенного мяча? Что почувствовали? Полетели вперед, как оказался Барач в штрафной площадке?

– В конце ему подсказали Барачу и с поля, и со скамейки, чтобы он пошел вперед. Он хорошо играет головой, осталось только подгрузить, сделать качественную подачу.

– Следующий матч с "Сочи". Впервые за долгое время на выезде. Ждешь этого матча?

– Любой матч жду. Каждый матч для нас – праздник. Это новые эмоции, это новое приключение.

Теги: Прямая речь/Интервью

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