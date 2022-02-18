В субботу "Крылья" проведут заключительный матч на сборах  с подмосковными "Химками"

150

Наша команда продолжает подготовку ко возобновлению чемпионата. Тренировки на поле чередуются с теоретическими занятиями. В занятиях принимают участие все игроки, находящиеся на сборе.

19 февраля наша команда проведет заключительный матч на сборах в Турции с подмосковными "Химками". Игра пройдет в закрытом режиме. Начало матча в 18:00.

Новички самарской команды выбрали номера и внесены в заявку "Крыльев" на этот сезон: Фернандо Костанца 22, Ян Гудков 66, Артем Соколов 77, Александр Коваленко 14, Иван Игнатьев 85. Самарцы возобновят чемпионат матчем в Ростове-на-Дону 27 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"