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В субботу "Крылья" проведут заключительный матч на сборах  с подмосковными "Химками"

18 февраля 2022 15:57
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Игра пройдет в закрытом режиме.

Наша команда продолжает подготовку ко возобновлению чемпионата. Тренировки на поле чередуются с теоретическими занятиями. В занятиях принимают участие все игроки, находящиеся на сборе.

19 февраля наша команда проведет заключительный матч на сборах в Турции с подмосковными "Химками". Игра пройдет в закрытом режиме. Начало матча в 18:00.

Новички самарской команды выбрали номера и внесены в заявку "Крыльев" на этот сезон: Фернандо Костанца 22, Ян Гудков 66, Артем Соколов 77, Александр Коваленко 14, Иван Игнатьев 85. Самарцы возобновят чемпионат матчем в Ростове-на-Дону 27 февраля, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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