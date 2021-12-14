Сергей Корниленко: Есть позиции, которые мы хотим укрепить

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Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от завершения первого этапа чемпионата.

– Сергей Александрович, "Крылья" обыграли "Рубин". Это важнейший матч перед паузой в чемпионате. Что можете сказать об этой игре?

– Могу сказать, что провели качественный матч. Тоже самое могу сказать о прошлом матче с ЦСКА. Если взять непосредственно качество игры. Считаю, что "Рубин" мы абсолютно заслуженно победили. Мы были сильнее на поле.

– Подведите итоги первой части чемпионата.

– Достаточно неплохо отработали эту часть. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Хотя, где-то, может недобрали очков. Где-то были обидные поражения. Где-то были победы, где мы, может, их немного не заслуживали. Считаю, что мы находимся на том месте, на которое наиграли.

– Какие цели и задачи стоят перед вами в зимнее трансферное окно?

– Команда у нас достаточно укомплектованная. У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить. По ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет.

– Что можно сказать болельщикам, которые поддерживали нас на протяжении этого футбольного года? Какие пожелания будут в преддверии 2022 года?

– Хотим пожелать здоровья! Мы очень переживаем, что так мало людей может посещать наши матчи. Из-за всех этих ограничений. Огромная благодарность, что нас поддерживают на всех матчах, в том числе на выездных. Мы для наших болельщиков и играем. Они для нас все!

Фото: ФК "КС"