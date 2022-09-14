После футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» подадут дополнительный транспорт

259

Сегодня, 14 сентября, в 18:30 на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч между футбольными командами «Крылья Советов» и «Зенит». Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 7 и 25. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Кроме того, к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков. Мехзавод, Управленческий, Красная Глина и микрорайона «Крутые Ключи».

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.