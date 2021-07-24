Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев поделился эмоциями от возвращения в Самару

64

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев в интервью клубной пресс-службе поделился эмоциями от возвращения в Самару.

– Данил, рады видеть тебя в Самаре, какие эмоции от возвращения в "Крылья"?

– Эмоции только положительные. Рад вернуться в "Крылья Советов". С ребятами со всеми знаком, с тренерским штабом. С Игорем Витальевичем Осинькиным очень много работал. Так что эмоции очень положительные.

– Насколько важно, что атмосфера в "Крыльях" семейная, все друг друга понимают без слов?

– Это очень важно на взаимодействиях, все друг друга понимают. Так что это играет большую роль.

– В "Сочи" ты играл с Ибрагимом Цаллаговым – одним из любимцев самарских болельщиков. Как складывались ваши отношения?

– Отлично складывались. Ибрагим хорош не только как футболист, а как человек. Он всегда поможет, подскажет. У нас были отличные отношения.

– Что можешь сказать болельщикам перед началось сезона?

– Хотел бы попросить, чтобы поддерживали команду всегда, гнали нас вперёд. А мы будем показывать яркий и красивый футбол.

Фото: пресс-служба ФК "КС"