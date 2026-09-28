В Сергиевском районе после вмешательства прокуратуры отремонтировали подъездные пути к поликлинике

Прокуратура Сергиевского района Самарской области провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении и безопасности дорожного движения.

Установлено, что подъездные пути к медицинскому учреждению, расположенному на территории муниципального района, находились в ненормативном состоянии: имели множественные повреждения в виде ям, выбоин и просадок.

Такое состояние общественной инфраструктуры создавало дополнительные ограничения для беспрепятственного прохода на территорию поликлиники лицам пожилого возраста и маломобильным группам населения, а также затрудняло проезд медицинского транспорта в экстренных ситуациях.

По факту выявленных нарушений прокуратура района внесла в адрес администрации муниципального района представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования органом местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений: в настоящее время асфальтовое покрытие, ведущее на территорию поликлиники, приведено в нормативное состояние.