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26-летний нидерландский крайний защитник Гленн Бейл перешел в "Крылья Советов". Контракт с нашей командой заключен на 3 года. За нашу команду Гленн будет выступать под номером 23.

Последним клубом футболиста был "Эммен", в составе которого он выступал с 2017 года.

– Мы заключили соглашение с очень квалифицированным футболистом. Гленн Бейл – яркий представитель голландского футбола. Это фланговый защитник, который отличается высокой работоспособностью и самоотдачей. Эти качества пригодятся "Крыльям", я рад, что нам удалось прийти к соглашению в результате долгих переговоров, – отметил спортивный директор Сергей Корниленко.

– Я счастлив, что перешел в "Крылья"! Надеюсь, что смогу помочь команде. "Крылья" играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в "Крылья" советовался с родителями моей жены – они раньше жили в России, в городе Сочи. Я спросил у них о людях, о Самаре. Также немного пообщался с Германом Онугхой. Он играл в Дании с моим другом, поэтому рассказал мне кое-что о "Крыльях", – сказал Гленн Бейл.

Гленн Бейл – первый игрок из Нидерландов в "Крыльях Советов".

Фото: ФК "КС"