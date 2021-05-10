"Крылья Советов" встретятся с "Локомотивом"  в Нижнем Новгороде, просмотр матча в Самаре возможен в трех заведениях

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В среду, 12 мая "Крылья Советов" впервые за 17 лет сыграют в финале Бетсити – Кубка России.

Наша команда встретится с "Локомотивом".

Эта игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнется в 21:00 по самарскому времени.

Для болельщиков, которые не отправятся на выезд и будут болеть за "Крылья" в Самаре, клуб организовывает совместный просмотр матча в трех заведениях. Наличие клубной атрибутики приветствуется, передает пресс-служба ФК "КС".

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Фото: ФК "КС"