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В среду, 12 мая "Крылья Советов" впервые за 17 лет сыграют в финале Бетсити – Кубка России.
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"Крылья Советов" встретятся с "Локомотивом"  в Нижнем Новгороде, просмотр матча в Самаре возможен в трех заведениях

10 мая 2021 14:57
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В среду, 12 мая "Крылья Советов" впервые за 17 лет сыграют в финале Бетсити – Кубка России.

В среду, 12 мая "Крылья Советов" впервые за 17 лет сыграют в финале Бетсити – Кубка России.

Наша команда встретится с "Локомотивом".

Эта игра пройдет в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и начнется в 21:00 по самарскому времени.

Для болельщиков, которые не отправятся на выезд и будут болеть за "Крылья" в Самаре, клуб организовывает совместный просмотр матча в трех заведениях. Наличие клубной атрибутики приветствуется, передает пресс-служба ФК "КС".

Максимилианс

Московское шоссе, дом 4, строение 15 (ТЦ "Скала").

тел.: +7 (846) 233-51-83.

На Дне

Волжский пр., 4.

тел.: 8 (846) 332-64-22.

Beerократия

ул. Галактионовская, 132

тел.: 8 (846) 993-83-37.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" кубок России

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