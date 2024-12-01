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«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»

1 декабря 2024 23:40
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«Крылья Советов» в Санкт-Петербурге обыграли «Зенит»

В 17-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Санкт-Петербурге встречались с чемпионом страны «Зенитом». Счет в матче открыли хозяева поля на 4 минуте встречи, отличился Максим Глушенков – 1:0. На 17 минуте встречи с передачи Иван Олейникова отличился Иван Сергеев. Уже через минуту получив мяч от Игоря Дмитриева Иван Олейников дальним ударом отправил мяч в ворота хозяев поля. Так «Крылья» за одну минуту сравняли счет и вышли вперед – 1:2. На 28 минуте встречи Николай Рассказов с центра поля сделал передачу в штрафную, и Иван Сергеев головой перекинул голкипера – 1:3. На 72 минуте встречи после подачи углового Максимом Глушенковым, Нуралы Алип головой отправил мяч в ворота – 2:3.

В итоге гостевая, волевая победа над действующем чемпионом России.

Дубль Ивана Сергеева стал для него шестым за нашу команду, и первым за «Крылья» в РПЛ (4 в ФНЛ, 1 в Кубке России).

В заключительном в этом году туре мир РПЛ «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречаются с «Ростовом». Игра состоится в субботу, 7 декабря, в 17:30.

Фото: сайт ФК

Теги: В центре внимания Крылья Советов Футбол

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