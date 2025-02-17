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«Крылья Советов» арендовали двоих игроков

17 февраля 2025 12:00
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«Крылья Советов» арендовали двоих игроков

Состав самарского футбольного клуба «Крылья Советов» пополнился. В расположение команды уже прибыл полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский. Сейчас спортсмен на сборах в Турции работает по индивидуальной программе, сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на собственный источник.

Зиньковский играл за самарскую команду с 2019 по 2022 годы, провел 117 матчей и забил 17 мячей. В текущем сезоне 28-летний спортсмен сыграл 13 матчей за «Спартак» и отдал три голевые передачи.

— Telegram-канал «Спартак Информ» называет оклад футболиста — 500 тысяч евро за сезон, — отмечает «Спорт-Экспресс».

— Также инсайдерские telegram-каналы заявляли, что «Крылья Советов» арендуют 21-летнего полузащитника молодежной сборной Грузии Луку Гагнидзе, играющего в московском «Динамо», — рассказывает издание.

Известно, что соглашения по обоим футболистам не предусматривает опций выкупа: «Крылья Советов» будут платить половину от их зарплат.

При этом соглашения по обоим футболистам не предусматривает опции выкупа, а «Крылья» будут платить 50% от их зарплат, пишет 63.ру.

Теги: Крылья Советов Футбол

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