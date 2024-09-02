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Капитана «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

2 сентября 2024 12:19
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Капитана «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Самарский футбольный клуб временно останется без капитана. Александр Солдатенков получил вызов в сборную России.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начался в подмосковном Новогорске 1 сентября.

- Сборная России проведёт два матча на выезде во вьетнамском Ханое. 5 сентября соперником станет Вьетнам, а 7 сентября — Таиланд, — рассказали представители «Крыльев Советов».

Александр Солдатенков — урожденный москвич, воспитанник академии «Чертаново». На взрослом уровне дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне 2014/15. В сезоне 2017/18 вместе с командой стал победителем зоны ПФЛ «Запад» и следующие два сезона отыграл в ФНЛ. В 2019 году установил рекорд клуба по количеству матчей. Летом 2020 года, в составе группы из восьми «чертановцев», перешёл в «Крылья Советов», пишет 63.ру.

Теги: Крылья Советов Футбол

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