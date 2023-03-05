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Игорь Осинькин: в первом тайме мы должны были забить

5 марта 2023 19:15
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Динамо".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 18 тура МИР РПЛ против "Динамо" (0:1), сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Другое настроение у нас было после прошлой игры. Мы провели хороший первый тайм. Где-то минуты до 35-й мы играли в хороший футбол, создавали моменты. В этот отрезок мы должны были иметь не только игровое преимущество, но и по счету. Какие-то наши ошибки развернули игру, мы отдали инициативу. Соперник смог провести несколько атак в конце первого тайма. Это начало давить и на нас тоже. "Динамо" было активно во втором тайме. Может, мы допустили не так много моментов у своих ворот, но контроль мяча и переходные фазы… мы играли не хорошо. Мы могли и должны были выходить лучше в атаку, создавать свои моменты. Не получилось. Разные причины. Некоторые футболисты за это время сыграли много, не смогли держать свой уровень игры и концентрации. В позиционной обороне мы допускали определенные ошибки. Мы слишком прижимались, не были активны, не смогли отжать игру от своих ворот. Будем учиться на своих ошибках, нам нужны были очки. Но "Динамо" – это хорошая команда. Наверное, по праву мы разделили эти очки за три матча пополам.

– Когда отменяют два гола, что происходит с психологией игроков? Что говорили в раздевалке? Насколько обидно игрокам в такие моменты?

– Такие моменты могут давить на игроков. Где-то посмотрев повтор, понимание ситуации становится четкое. На поле всем кажется, что голы были чистые. Тонкие моменты, они дошли до VAR. Конечно, футболистам показалось, что все могло быть иначе. Это часть игры. Психологические ситуации на поле могут быть разные. Нужно уметь на них реагировать. Это часть игры, профессионализма и мастерства.

– Почему Писарский не был в стартовом составе?

– У него были повреждения. Ему доставалось хорошо в прошлых матчах. Мы ставили его на ноги прямо к игре. Тут был совсем короткий отрезок, всего четыре дня. Поэтому мы не рискнули. В трех таких энергозатратных матчах, мы понимали, что нужно сделать замены. В концовке нам все-таки не хватило свежести.

– Какие были особенности подготовки к матчу, с учетом того, что играли третий матч подряд с "Динамо"?

– Сейчас было слишком напряженно. Слишком много теории. Матч, который бывает первым в сезоне, к нему подготовка бывает очень длинная. Они идут еще со сборов. В тактическом плане мы много не работали, провели короткое занятие, где коснулись тактических моментов. Провели лишь одну теорию. Обратили внимание на некоторые детали. Если мы сыграли в первом тайме, все плюс-минус было правильно с нашей стороны. Но когда мы начали терять инициативу, нас начало эмоционально и физически не хватать, это тот момент, который не решить в кабинете, показывая футболисту, куда бежать.

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Самара

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