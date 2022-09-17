Игорь Осинькин: В оставшейся части чемпионата мы будем лучше

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 10-го тура МИР РПЛ против "Ростова" (1:2).

– Поражение обидное, мы хотели брать очки. Изначально игра началась с 0:1, но мы смогли отыграться. Считаю, что в большой части матча мы были убедительны, не хуже хозяев. Моменты, которые у нас были, тянули на забитые мячи. Но так получилось, что мы не забили, получили пенальти. Я не понимаю, почему так произошло. Речь не о компетенции арбитра. Глупый момент, у нас их накопилось много. Надеюсь, что мы сейчас выдохнем, у нас будет время стабилизировать игру. В оставшейся части чемпионата мы будем лучше.

– Можно сказать, что сегодня вы пытались превзойти "Ростов" тем же футболом, в котором "Ростов" хорош?

– Мы не копировали, мы играли от себя. Понимали, какие сильные и слабые стороны есть в игре соперника. Мы пытаемся, как и хозяева, играть в футбол, контролировать мяч. В этом мы похожи, но то, как мы проводим атаки, сильно отличается. У "Ростова" интересная игра, много перестроений, они грамотно растягивают и вытаскивают игроков, есть хитрости, у них большой нападающий, который умеет оказывать давление на защитников. Мы всего два дня имели на подготовку, один из которых был после игры, затем переезд. В первые минуты матча показалось, что что-то мы ребятам не сказали. К "Ростову" было интересно готовиться.

– Повлиял ли недавний кубковый матч на сегодняшнюю игру в функциональном плане?

– Мы проводили определенную ротацию, понимали, что на третий день сложно играть, с таким переездом. В физическом плане коснулось это нескольких игроков. Но эмоционально – сложно. "Зенит" – это большой вызов. Даже те, кто провел матч на скамейке запасных, были эмоционально после такой игры выхолощены.

– Удобно, что сейчас будет две недели перерыва?

– Полных двух недель нет, там будет Кубок. Плюс, 7 человек едут в сборную. Приятно за ребят, надеюсь, они получили хороший посыл, смогут взять все лучшее от вызова. Нам будет сложнее. Мы должны провести подготовку без этих игроков, это накладывает определенный отпечаток. Но я бы хотел, чтобы у нас еще больше игроков вызывали в сборные, я бы за них порадовался.

Фото: пресс-служба ФК "КС"