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Игорь Осинькин: Считаю, что мы наиграли минимум на гол

20 марта 2023 13:59
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Игорь Осинькин: Считаю, что мы наиграли минимум на гол

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 20 тура МИР РПЛ против "Ахмата" (0:1).

– Мы в чем-то сами виноваты, в первом тайме у нас были моменты, подходы к чужим воротам, больше, чем у соперника. Мы могли уже вести. Но не получилось забить. Второй тайм мы плохо начали второй раз. Пропустили на ровном месте гол. После мы не могли взять игру под контроль до концовки. В этот момент быстрые футболисты "Ахмата" хорошо выбегали, нам было сложно. Мы никак не могли создать территориальное преимущество, потому что контригра со стороны соперника была опасной. В любом случае, в конце мы имели свои моменты, были близки, чтобы забить гол. Мы наиграли минимум на гол по ходу игры. Но, увы, мы проиграли.

– Иван Ломаев играет высоко. Это тренерская установка? Проводился ли анализ первого пропущенного гола с ЦСКА?

– Есть детали в этих ситуациях. Но мы должны говорить о моментах, когда мы можем потерять мяч, а не о случайностях, которые случились. Если вы смотрите современный футбол, то многие команды играют современно, играют через вратарей. Тур назад была ошибка у Песьякова. Я уверен, что в том матче, после этой ошибки, Карпин не сказал голкиперу, чтобы он забрался назад, в глубину, в ворота, не помогал развитию атаки. В какой-то мере, Ваня заигрывается. Мы понимаем, напоминаем ему об этом. Но сказать, что он все неправильно делает – нельзя. На наших защитников было давление один в один. В этой ситуации правильно играть через вратаря, чтобы был лишний игрок при розыгрыше. Мы постоянно ведем анализ, хотим, чтобы его умение распознавать ситуацию помогало команде.

– Команда потерпела три поражения в матчах с командами, которые выше в таблице. Стоит ли из этого делать трагедию или лучше сконцентрироваться на матчах с прямыми конкурентами.

– Само собой, мы понимаем, что несмотря на то, что мы рядом с переходными матчами, у нас много всего впереди. На этом этапе мы очень высоко забрались в Кубке. Я понимаю, что части сил, в том числе внимания, концентрации не хватило сегодня, в том числе, потому что у нас очень тяжелый был календарь. Шесть игр за четыре недели. Самое главное – какие соперники были. Нам было сложно. Некоторые игры сыграли хорошо, где-то повезло. Наверное, этот матч и игра с "Динамо", где мы проиграли 0:1, из тех, где мы должны были набирать очки. Мы хотим побеждать в каждом матче. Мы не имеем права разделять матчи на то, что нам нужнее, второстепеннее. Даже перед болельщиками. Всем хочется побед, хочется трофеев.

– Ежов в интервью сказал, что ему не очень комфортно играть слева. Когда он перешел на право, он сделал голевую передачу. Его позиция слева непоколебима?

– Мы сегодня ротировали. Он играл и слева, и справа. Но на третьей минуте в результате удара по бедру, он играл с маленькой травмой. Во втором тайме он не мог продолжать, мы его поменяли. Так получилось сегодня, что в самом начале он получил повреждение. Он говорил, что вот-вот разбегается. Он готов играть и слева, и справа. Мы с ним говорили. Наверное, он в карьере играл слева больше. Но когда он был в команде с Зиньковским, он играл справа.

Фото: Сайт ФК

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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