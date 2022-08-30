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Игорь Осинькин: мы сделали все, что могли, но этого не хватило

30 августа 2022 23:57
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Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча против «Спартака».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 1-го тура «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1).

– На игру наложил отпечаток предыдущий матч. Он у нас получился сложным, энергозатратным. Учитывая нашу не глубокую скамейку, пришлось ротировать состав. Были дебютанты, многие получили игровое время. Мы сделали все, что могли. Но для победы этого мало. Понимаем, что «Спартак» был сильнее, но мы могли претендовать на очки в этом матче.

– Со стороны показалось, что игра похожа на товарищеский матч. Нет ощущения, что новый формат Кубка будет дарить нам подобные матчи?

– В какой-то мере, может, кто-то экономит силы. Но это результат того, что игра была на третий день. Результат такой, что мы вышли бороться не за третье место. Мы тоже хотим брать очки. Текущее состояние наше не позволило играть в тот футбол, который многие хотели бы видеть. Такие матчи в плане сложности бывают труднее. В них меньше пауз, меньше свистков. Нет времени передохнуть. Это был сложный матч, было жарко. Скорее всего, это ощущение от того, что лидеры пропускали этот матч. Не хватило яркости от игроков.

 

Фото:   ФК "КС"

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