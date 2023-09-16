Игорь Осинькин: "Хотели выиграть, сделали все, чтобы выигрывать"

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После матча с ЦСКА (2:2) главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

– Хотели выиграть, сделали все, чтобы выигрывать. В чем настоящая причина – не можем для себя пока точно ответить. На определенном отрезке матча, в середине второго тайма, мы слишком много позволили сопернику, начались наши потери, недостаточно концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Дальше мы хотели спасти матч, но нам, наверное, не хватает глубины скамейки. Все центральные нападающие остались на скамейке, а освежить фланговыми футболистами не получилось. Немного скомканная вторая половина второго тайма вышла.

– При счете 2:2 говорите, что хотели спасти матч. За счет чего удалось перебороть психологию футболистов и настроить на победу с ЦСКА в Москве?

– Мы делаем те шаги, которые в плане психологии позволяют нам со многими соперниками играть на равных. Чувствовали, что этот матч можно довести до победы. Но какого-то опыта, мастерства, умения принимать правильные решения – здесь отдали инициативу. Не смогли сделать так, чтобы матч шел по нашему сценарию. Надо делать шаги еще, в том числе психологически, чтобы к таким моментам быть лучше готовыми.

– Были в вашей практике такие ситуации, когда игроки отдавали инициативу в другие руки?

– Тут можно по-разному говорить, идет продолжение разговора и про психологию, и про замены. Наверное, какие-то потери тоже были этих футболистов, но не все от них зависело. У меня в практике – да, было. Но это было в матчах не с такими клубами. ЦСКА сегодня считается фаворитом, сильная команда. ЦСКА умеет играть тяжелые матчи, выжимая из них максимум. У нас немного обратная проблема. Здесь – опыт взросления, мастерства, умения играть на результат.

– Насчет обратной замены Хубулова. Почему?

– Хубулов тренировался всего два дня. Из них в полную силу – только один час. Вышел не на свою позицию, потому что у нас сейчас ни Гарре, ни Ежова, Ушаков только зашел в команду, мы просто не знаем, как его использовать в такой сложной игре, когда надо было много обороняться. Мы с ним пока еще знакомимся, только приехал два дня назад, не может быть полноценно игроком команды. Были какие-то потери у Хубулова, мы считаем, что он задохнулся и в какой-то момент решили не ждать, когда он придет в себя, а в концовке игры выпустить более свежего Ушакова. Так бывает – перебор людей на определенных позициях, а здесь в позиции крайних полузащитников на игру был маленький недобор.

– Вы сегодня уже упоминали Ушакова. Как он показывает себя на тренировках, как вы планируете его использовать?

– Нам нужен был фланговый полузащитник, нападающий. Понимая его качества – быстрый, взрывной, готов к интенсивному футболу, где много стенок, вбеганий, забеганий. Это в какой-то мере нас и заинтересовало. Когда появилась возможность взять его в аренду, то уже более предметно стали разговаривать. Мы начали в июле, сыграл за нас товарищеский матч, но после возвращения в ЦСКА он получил травму. Полтора месяца не тренировался, поэтому мы побоялись раньше его выпустить. Он в общей группе не больше недели тренировался, травма достаточно серьезная была – полтора месяца. Верим в него, надеюсь, ему комфортно у нас. Сейчас он делает первые шаги, это кажется, что можно слету прийти и быть сразу конкурентоспособным, лидером. Нужно время на адаптацию.

– Вопрос насчет Николая Рассказова. После «Спартака», где он делал несколько ошибок в одном матче, в «Крыльях» он стал ключевым игроком не только в защите, но и в атаке отрабатывает, голы забивает. Как удалось настроить игрока на тот лад, который он показывает на данном этапе развития своей карьеры?

– Играть в больших клубах не так легко, как кажется. Оказываясь под постоянным давлением, он прошел определенный этап и не смог зацепиться в «Спартаке» за место. Мы в этот момент со своим предложением вовремя к нему пришли, ему надо было поиграть с чуть меньшим давлением, чем в топ-клубе. По мастерству: у него есть физические качества, есть умения креативные. Ошибки – мы все ошибаемся. Здесь тоже хватает ошибок, но их меньше, чем в «Спартаке». Он сейчас выдохнул, ему нужно через это пройти, чтобы сделать следующий шаг. Да, играет на нескольких позициях, приходится искать что-то в определенные позиции. Считаем, что не все игры первые были достаточно удачными в той схеме, что была сегодня. Но и были уже и очень хорошие матчи.

– Последнее время Вы получаете много комплиментов. У вас есть опция такая, что если топ-клуб Вам предложит занять пост главного тренера, то примете предложение?

– От увольнения, от ухода в Клубе есть определенные договоренности. Просто так ни одна сторона уйти не может.

Фото: пресс-служба ФК "КС"