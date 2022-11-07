Игорь Осинькин: Хорошая победа, но мы могли играть ещё лучше

156

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 16-го тура МИР РПЛ против "Торпедо" (2:0).

– Мы понимали, какой будет настрой у хозяев. Понимали, что перед большим перерывом, игра будет агрессивная. "Торпедо" некуда отступать, им нужны очки. Мы понимали, что будет давление. Мы готовились его выдержать, готовились так, чтобы получить свои моменты. Где-то это удалось. Большую часть матча мы вели. Но легкой эту победу не назвать. Мы с ребятами говорили о том, что мы успокоились, слишком много отдали мяча. Наш контроль должен быть лучше. Потерь должно быть меньше. Напряжение было большое, отдам должное хозяевам. При 0:2 они не бросили играть. У них были моменты.

– С трибуны показалось, "Торпедо" будто не вышло на игру. Почему у "Крыльев" такая плохая реализация?

– Это самый сложный вопрос в футболе. Если бы были какие-то слова, после которых игроки стали бы забивать голы… Если вы знаете их, подскажите. Более скажу, мы готовы их купить. Мы работаем над этим, пытаемся влиять на футболистов. Пока реализация не на том уровне, на котором должна быть. Возможно, уровень настроя у соперника не был плохим, но уровень футболистов такой, что есть где усиливаться и прибавлять. Недооценки с нашей стороны не было точно.

– Было впечатление, что победа далась легко "Крыльям".

– 2:0 – комфортный счет, учитывая, что мы забили в начале второго тайма быстрый гол. Соперник был медленнее нас, в такой игре могли иметь шансы после контратак. Мы уже сдерживали и Ежова, и Пиняева. Рома долгое время пропустил, более 3 недель, у Сергея болело горло на неделе, без температуры, но все-таки. Мы их придерживали. Наверное, мы могли ещё агрессивнее играть в атаку, но в силу различных причин, игра сложилась так. Да, мы могли играть лучше, играть надежнее.

– Замены, которые были после 80-й минуты, какой носили характер?

– Витюгову в течение всего матча доставалось. По этой причине была замена. Последняя замена всегда придерживается, потому что на поле может случиться все, что угодно. В конце первого тайма выбыл Глушенков, надо было принимать решение. Если бы Соколов забил гол, а момент у него был, вы бы не задавали такой вопрос.

– Команда играющая. Что мешает находиться на более высоком месте? В чем вы видите возможность усиления в качестве игры?

– Мы уже говорили, что реализация нас подводит. Мы не на своем месте. Значит, мы не все делаем идеально. Мы по ожидаемым очкам занимаем 4-5 место. Но как команда, организованная, стрессоустойчивая, мы ещё не вышли на прошлогодний уровень. У нас сегодня играли два футболиста 2003 года, один 2004-го. У нас нет ветеранов. Эти игроки растут чуть быстрее, чем взрослые и опытные. Наш прогресс для меня очевиден. Мы найдем возможность стать сильнее. Сможем выдерживать борьбу, играть на более высокой скорости. РПЛ – очень хорошая лига, очень конкурентная.

– Что можно сказать по итогам первой половины? Что конкретно не удалось?

– Откройте статистику последних 10 матчей. Там есть количество моментов на гол в каждом матче. У по моментам поражения только с "Уралом", но мы играли в меньшинстве. И с "Химками", где мы не забили пенальти, игра не пошла. Даже со "Спартаком", где мы пропустили 5 мячей, мы имеем равенство моментов. Мы знаем о своих проблемах. Знаем, что есть проблемы на стандартных положениях. Знаем, почему. Сегодня стандарт нам помог. В том числе потому, что мы над этим работаем.

– Что с Максимом Глушенковым?

– Глушенков – у него проблема с коленом, она не связана с паданием. Не могу точнее сказать. Он в шаге от поездки в сборную. Надо посмотреть, да он вышел агрессивно, получил повреждение. Мы сами видели, что у него не в порядке все. Дальше дал информацию, что не может продолжить игру.