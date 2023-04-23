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Игорь Осинькин: Думаю, эту игру ещё долго будут обсуждать

23 апреля 2023 19:46
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Пари НН".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 24 тура МИР РПЛ против "Пари НН" (1:2).

– Хороший первый тайм с нашей стороны. Должны были выигрывать. Были моменты кроме забитого гола. Пропустили с одного входа в нашу штрафную. Во втором тайме игра начала рваться, была не такой качественной, соперник был уже слишком низко. Но считаю, что даже во втором тайме мы были сильнее. Мы должны уметь побеждать в таких матчах. Мы не должны допускать такого у наших ворот. В первом круге было что-то похожее, но тогда мы победили, а сегодня без очков.

– Осталось 6 матчей. Что можно сказать, учитывая, что "Пари НН" приближается?

– Со всеми можно играть. Нет команды, с которой невозможно играть. Конечно, "Зенит" стоит особняком. И с ними можно играть. У нас есть запас прочности. Мы сегодня испортили себе спокойную жизнь в концовке чемпионата. Так получилось. Думаю, эту игру ещё много будут обсуждать.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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