Игорь Осинькин: Доволен игрой и победой над "Зенитом"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против "Зенита" (2:0).

– Ожидали, что "Зенит" будет играть не основным составом, даст возможность игрокам ротации появиться на поле и больше сыграть. Примерно такой состав был у них в матче с "Факелом". Мы тоже учитывали близость игры в Ростове-на-Дону – через три дня, переезды – вынуждены были тоже сделать ротацию. Получилось так, что раз мы выиграли, значит, все сделали правильно. Я доволен игрой, доволен новичками. Первая домашняя победа – очень важна.

– Если говорить именно про игру, то что поменялось в сравнении с прошлыми матчами? За счет чего получилось с "Зенитом".

– В этой игре лучше двигался мяч. Мы под определенным давлением смогли комбинировать так, как мы тренируемся, как мы хотим. Отсюда и появлялись моменты. Кроме этого, надо понимать, что наш состав был немного экспериментальный. Не могу сказать, что во всех эпизодах получилось так, как мы хотели. Была несыгранность, непонимание той или иной ситуации новичками. Но и у "Зенита" были схожие проблемы. Мы со своими проблемами чуть лучше справились. Но не стоит проводить аналогии с предыдущими матчами. Слишком много разного.

– Как команда будет добираться в Ростов?

– Мы летим до Ставрополя. Послезавтра рано-рано утром. Оттуда автобус, там тренировка. Один день на восстановление и перелет у нас есть. Когда три дня – это сложно, но есть команды, которые в таком режиме играют годами. Мы должны лучше восстановиться. Мы должны принять это как должное, готовиться к матчу. Логистика напрягает, но мы не забыли про ФНЛ, там было и сложнее. Сейчас мы работаем в хорошем режиме.

– Учитывая то, сколько новичков было в составе, чью игру можете отметить?

– Все ребята сыграли хорошо. Бабкин, Витюгов – центр поля сыграл очень организовано. Даже если убрать гол, то Цыпченко провел отличный матч. Не все получалось у него в сезоне, но в Кубке у него многое складывается. Он забивал "Знамени" три гола, "Химкам" в кубковых играх.

– Мы увидели наших новичков-легионеров – Чирковича и Рахмановича. Готовы ли они играть полный матч? Какой период адаптации им нужен?

– Чиркович не играл ровно месяц, долго шел переход. Последнюю игру он играл 13 августа, ровно месяц не играл. На один тайм его сейчас хватило, пока не понимаю, готов ли он на полный матч. Иногда по нагрузке первый тайм бывает сложнее. Я им доволен. Он молодой футболист, игрок молодежной сборной Сербии, достаточно быстрый, образование получил в Австрии, нам он интересен, мы давно за ним следили. Нам был нужен молодой игрок, мы взяли и опытного – Рахмановича. Амар – отличается еще и антропометрией, нам ее очень не хватало. Сейчас он на поле получил небольшой отрезок. Но даже по этим минутам было хорошо видно, что он умеет играть в футбол. Просто так в сборной Боснии не играют, он пришел из турецкого клуба, который занял в прошлом сезоне третье место. Мы надеемся на наших новичков. Они здесь, чтобы нам помогать, а мы дадим им возможность стать сильнее.

Фото: ФК "КС"