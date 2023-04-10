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Фернандо Костанца: Во втором тайме мы привыкли к полю, и игра пошла

10 апреля 2023 12:27
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Фернандо Костанца: Во втором тайме мы привыкли к полю, и игра пошла

Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца, ставший лучшим игроком матча 22 тура МИР РПЛ против "Сочи" (2:1), поделился эмоциями после игры.

– Сегодня получилась тяжелая игра. Что можно о ней сказать?

– Я думаю, что в первом тайме нам нужно было привыкнуть к полю. Здесь поле замедляло игру, задерживало нас. Но потом мы приспособились, у нас начала получаться игра.

– Ты почти год в России, к чему никак не можешь привыкнуть?

– К холоду. Это самое сложное для меня. Сейчас погода становится лучше, мне становится лучше играть.

– Три вещи, которые тебя очень радуют в России?

– Во-первых, мне очень нравится Самара, гулять возле Волги, моей жене там тоже нравится. Больше всего мне нравится русская кухня. Обожаю сырники. Также мне нравится наша команда. У нас отличная атмосфера.

– Ты все голы забиваешь головой. Когда будут другие голы, не только головой?

– Я думаю, что игра головой относится к моей сильной стороне. Я надеюсь, что смогу забивать, а как – не важно. Я счастлив, когда я забиваю голы. Не важно, как, не важно, какие. Важно – забивать.

Фото: сайт ФК.

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью Футбол

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