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На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.
Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона
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Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона

12 июля 2022 18:09
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На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.

Сегодня, 12 июля, Губернатор Дмитрий Азаров на тренировочной базе «Крыльев Советов» провел встречу с игроками, тренерским штабом и руководством клуба. В преддверии старта нового сезона Глава региона пожелал «Крыльям» побед и успешного выступления в предстоящем чемпионате.

На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону. Наставник самарской команды сообщил, что сборы прошли по плану, были созданы все необходимые условия. «Задачи по подготовке выполнили. Мы все готовы идти вперед и делаем все, чтобы «Крылья» дальше развивались. Команда должна прибавлять еще», - считает Игорь Осинькин. Главный тренер «Крыльев» отдельно отметил, что в межсезонье на тренировочной базе клуба было обновлено основное поле. Такая просьба озвучивались на одной из предыдущих встреч с Губернатором, после чего вопрос был решен. «Поле сейчас очень качественное, тренироваться одно удовольствие. Спасибо вам за это», - поблагодарил Губернатора наставник команды.

Первый матч нового чемпионата РПЛ «Крылья Советов» проведут уже в ближайшую субботу, 16 июля. На выезде самарский клуб сыграет с «Оренбургом». После этого у волжан еще одна гостевая игра – с питерским «Зенитом», многократным чемпионом России. Дмитрий Азаров подчеркнул – старт сезона непростой, но крайне важно начать уверенно. Игорь Осинькин и футболисты заверили Главу региона, что настрой у команды боевой, и они сделают все возможное для победы «Крыльев» не только в стартовых матчах, но и приложат максимум усилий для успешного выступления во всем чемпионате. «Надеюсь, что будем показывать хорошую игру, добиваться результата и радовать болельщиков», - сказал защитник «Крыльев» Юрий Горшков.

В прошлом сезоне «Крылья» заняли 8 место – это лучший результат самарского клуба за последние 14 лет. «Теперь хотим достичь еще более высоких результатов. Постараемся побеждать в каждом матче», - отметил 17-ти летний игрок «Крыльев» Сергей Пиняев.

В межсезонье «Крылья Советов» подписали новые контракты с группой ведущих талантливых футболистов, ряд из которых находились в сфере интересов топ-клубов России. «Крылья» по – прежнему делают ставку на молодых российских игроков. «Здесь есть все условия для профессионального развития и прогресса, - считает Юрий Горшков, - Важно и то, что у клуба есть такая поддержка со стороны Губернатора Самарской области».

После встречи с командой и тренерским штабом Дмитрий Азаров обсудил вопросы развития «Крыльев» с руководством клуба. «Такие встречи с Дмитрием Игоревичем стали уже традиционными. Атмосфера в команде хорошая. Ждем начало нового чемпионата», - сказал спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко. Он также добавил, что сейчас руководство клуба продолжает работу по точечному усилению состава команды.

Первый домашний матч «Крылья» проведут 31 июля с московским «Торпедо». В преддверии старта нового сезона Дмитрий Азаров приобрел абонемент для одного из самых преданных болельщиков команды - Матвея Бруяка. Он воспитанник и капитан команды «Крылья Мечты», где футболом занимаются ребята с ограничениями возможностями здоровья. Матвей увлекается историей футбола, посещает все домашние матчи «Крыльев», регулярно участвует в различных конкурсах и акциях, проводимых клубом. На домашние матчи «Крыльев» Матвей ходит вместе с мамой, поэтому абонемент – в «семейный сектор». «Очень надеюсь, этому примеру последуют еще многие жители Самарской области. Те, кто может себе это позволить, приобретут абонементы и подарят их тем ребятам, которые хотели бы попасть на стадион, но у которых меньше для этого возможностей», - сказал Глава региона.

 

фото: Светлана Осьмачкина

Теги: Акценты Дмитрий Азаров Крылья Советов

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