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"Крылья Советов" разгромили московский "Локомотив" – 5:1

28 марта 2025 21:33
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают казанский "Рубин".

В 22 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", собравшей 9057 болельщиков, принимали московский "Локомотив".

Самарцы активно начали матч, на первой же минуте заработали угловой, который закончился еще одним, и в итоге на 2 минуте встречи "Крылья" повели в счёте. С передачи Гленна Бейла отличился Доминик Ороз – 1:0.

Удвоили счет через две минуты, с передачи Романа Ежова отличился Иван Сергеев – 2:0.

На 32 минуте с передачи Николая Рассказова красивым ударом из штрафной отличился Иван Олейников – 3:0.

На 40 минуте встречи в быстрой атаке Иван Сергеев прострелил в штрафную, Роман Ежов к мячу не успел, но передачу замкнул подключившийся к атаке Гленн Бейл – 4:0.

Второй тайм, как и первый, начался с гола самарцев. Иван Сергеев с линии штрафной отправил мяч в угол ворот "Локомотива" – 5:0.

На 62 минуте железнодорожники смогли забить. После удара Вадима Ракова мяч рикошетом от Гленна Бейла оказался в воротах Сергея Песьякова – 5:1.

Иван Сергеев забил свой 56 гол за нашу команду и догнал по количеству мячей за "Крылья" Андрея Каряку. До рекордсмена в российской истории Сергея Корниленко остался один гол.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают казанский "Рубин". Матч 23 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 5 апреля, 14:00, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Акценты Крылья Советов Самара

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