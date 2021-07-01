«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги

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В четверг, 1 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями команды «Крылья Советов» будущее футбольного клуба. Во встрече участвовал главный тренер Игорь Осинькин, спортивный директор Сергей Корниленко, форвард команды Иван Сергеев, а также председатель совета директоров клуба Андрей Кислов.

Сейчас самарская команда находится на сборах в Сербии.

«Знаю, что тренировки идут интенсивно, продуктивно, команда готовится к сезону. И поверьте, все болельщики следят пристально за напряжённой подготовкой, комплектованием команды, ведь Самара живет футболом. Сейчас июль – это месяц, когда стартует Чемпионат России. Мы все переживаем за то, как там наша команда», – отметил губернатор, приветствуя руководство клуба.

Глава региона поздравил тренерский штаб с выполнением задач, которые были поставлены в прошлом сезоне – стать чемпионом ФНЛ и вновь вернуться в Премьер-лигу российского футбола, а также – сохранить состав команды. «Болельщики обращались ко мне лично, к вам, с тем, чтобы сохранить костяк команды, которая влюбила в себя в прошлом сезоне всех болельщиков «Крыльев Советов» и не только. Рад был слышать добрые слова в отношении клуба от своих друзей, товарищей из разных регионов страны. И хочу вас поздравить с выполненной задачей. Она была непростая, но все игроки, на которых мы делаем ставку, остались в команде, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отдельно глава региона поблагодарил главного тренера Игоря Осинькина, который перезаключил контракт с клубом на 3 года: «Очень рад тому, что главный тренер, как мы и договаривались, смотрит вперёд вместе с клубом на долгосрочную перспективу. Верю в команду, верю в вас. А вы в команде – главный человек, поскольку спортивный результат, подготовка футболистов к играм в первую очередь зависит от вас. Хочу вас поблагодарить за такое решение и поздравить всех болельщиков. Уверен, вместе мы сможем добиться большего».

30 июня на сборах в Сербии «Крылья Советов» разгромили «Раднички» в товарищеском матче со счётом 3:0. В составе «Крыльев» отличились нападающий Роман Ежов, Сергей Пиняев, а также полузащитник Дмитрий Ефремов.

Главный тренер ПФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин рассказал о планах на предстоящий сезон в высшем дивизионе. По его словам, побеждать будет непросто.

«Сезон будет сложнее. Уровень команд, с которыми нам придётся встречаться, совсем другой, и мы сами должны стремиться к такому уровню, – поделился своими ожиданиями наставник самарских футболистов. – Мы должны забыть о том, что было в прошлом сезоне. Нам необходимо стать сильнее, и в каждом матче доказывать свою способность показывать хорошую игру и побеждать».

С таким подходом согласился и губернатор. Говоря о целях на предстоящий сезон, Игорь Осинькин подчеркнул, что главная задача – плотно закрепиться в турнирной таблице.

«Трудно в спорте загадывать какие-то места. Мы всегда старались всё сделать по максимуму, старались играть в интересный, конкурентоспособный футбол – так, чтобы за нас не было стыдно. Очень важно, чтобы мы как команда оставили свой стиль, своё лицо, чтобы мы играли хорошо. И тогда будут места», – подчеркнул главный тренер.

Безусловно, заранее тяжело прогнозировать результат. Но уже сейчас болельщики ждут побед от своей любимой команды. «Я уверен, самые преданные наши болельщики будут с командой всегда, как бы тяжело не приходилось. Очень важно сейчас верить в игроков, поддерживать команду», – отметил Дмитрий Азаров.

Сейчас команда ведёт селекционную работу. Уже точно ясно, что нападающий Иван Сергеев, как и большинство игроков, остаётся в «Крыльях» – он продлил свой контракт до 2024 года. В прошлом сезоне ФНЛ футболист в 42 матчах забил 40 голов. И в итоге он стал лучшим бомбардиром лиги. Также на его счету три гола в семи матчах Кубка России. Во время встречи с руководителем региона игрок поделился своим настроем на предстоящие матчи.

«В команде – только положительные эмоции, все живут футболом. Мы делаем большую работу. Правда, я занимаюсь пока по индивидуальной программе. Травма, которую я получил в матче с «Акроном», дала о себе знать. Сейчас врачи, массажисты «колдуют», делают всё, чтобы быстрее восстановился и сразу в бой, – отметил Иван Сергеев. – На раскачку времени не будет. Мы понимаем, что сезон проведём в Премьер-лиге, и каждый захочет показать высокий результат. Всей нашей командой мы будем стараться показать красивую игру и, надеюсь, займем высокие места».

Дмитрий Азаров пожелал футболисту скорейшего восстановления и выразил надежду, что он покажет себя и в новом сезоне: «Я уверен, что успехи будут».

Свои отношения с клубом продлил и спортивный директор Сергей Корниленко.

«Мой взгляд на будущее как всегда оптимистичный. Верой и правдой я готов служить клубу. Я работаю на его благо и стараюсь каждый день хоть немного сделать его лучше всеми возможными способами», – отметил он.

«Рад, что такой истинный патриот клуба занимает должность спортивного директора. Говорил и полтора года назад, и сейчас, что верю в вас. И мы совершенно точно не ошиблись в выборе спортивного директора», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сергей Корниленко поблагодарил губернатора за помощь и содействие в развитии клуба: «Очень приятно и ценно то, что вас беспокоит судьба команды и вы являетесь нашим самым главным болельщиком и помощником».

Отдельные слова благодарности за большую работу по сохранению команды спортивный директор выразил председателю совета директоров ПФК «Крылья Советов», депутату Самарской губернской думы Андрею Кислову. К ним присоединился и губернатор.

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы с первого дня включились в работу, что называется, «на всю катушку», – обратился Дмитрий Азаров к Андрею Кислову. – Надеюсь, что команда теперь своей игрой подтвердит и свой класс, и оправдает веру болельщиков».

Продолжая разговор о подборе новых игроков, усилении команды, участники встречи отметили: будет усилен центр поля, позиции крайних защитников и нападающих. Новички будут, но фамилии назвать пока рано – чтобы талантливых игроков не переманили другие клубы.

«Селекция, без сомнения, будет продолжена, потому что футбол – это такая вещь, которая не стоит на месте. Команда должна развиваться для того, чтобы показывать достойные результаты, – добавил Андрей Кислов. – Чтобы показывать красивую игру, команда должна быть скомплектована игроками, готовыми показывать эту красивую игру. Считаю, что команда усилится, работа будет видна. Очень надеюсь, что клуб выполнит те задачи, которые поставили болельщики, Дмитрий Игоревич Азаров и тренеры. Очень важно, что мы с прежними игроками перезаключили контракты и нашли взаимоприемлемые для них и команды условия, сохранили дружеский микроклимат».

«Очень надеюсь, что наши планы по усилению команды дадут результат. Знаю, что подбор игроков ведётся очень педантично и профессионально», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор передал «Крыльям Советов» вопросы от болельщиков. Самарские фанаты интересуются, как игроки проходят процедуру вакцинации. Игорь Осинькин ответил, что регламента о вакцинации от лиги пока нет, однако команда однозначно планирует делать прививки. Но для этого нужно чётко рассчитать график вакцинации, так как в течение трёх дней после укола врачи рекомендуют избегать физических нагрузок.

В завершении общения Глава Самарской области заверил клуб, что регион и в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку «Крыльям», пожелал футболистам и их тренерам удачной игры в новом сезоне.

«Есть сегодня ощущение, что команда готовится к сезону и подойдёт к первым матчам во всеоружии. Понятно, это другой уровень – Премьер-лига, где нужно в каждом матче показывать всё, что ты умеешь, полностью отдаваться игре. Нашей команде это удавалось и в прошлом году. Она не подходила к матчам как к проходным, и это залог успеха. Надеемся, что цели и задачи, которые команда перед собой ставит, а они амбициозные, будут выполнены. Да, много сомнений, да, молодая команда: в такой ситуации тяжело рассчитывать на стабильность в каждой игре, но тем не менее, я поддерживаю амбиции клуба. Уверен, всё получится!» – резюмировал Дмитрий Азаров.