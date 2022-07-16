Я нашел ошибку
Главные новости:
"Парни показали игру и характер".
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита".
"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Оренбургом" - 4:2
В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность).
В Испании из-за сильной жары с 10 по 15 июля умерли 360 человек
Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ.
Российские школьники в Швейцарии победили на международной олимпиаде по физике
Игорь Малиновский участвовал в Кубке мира по биатлону. В его активе победы на чемпионатах мира и Европы среди юниоров.
На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский
Чаще напоминайте ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!
Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
В Самарской области ожидается жара +30, +33 С
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона

16 июля 2022 21:58
159
"Парни показали игру и характер".

Сегодня «Крылья Советов» провели первый матч чемпионата Российской премьер-лиги сезона - 2022/2023. В гостях самарская команда встречалась с «Оренбургом». «Крылья» с первых минут завладели преимуществом и показали яркий, атакующий футбол. Несмотря на то, что первыми вышли вперед хозяева поля после автогола «Крыльев», самарская команда смогла одержать волевую победу со счетом 4:2. В составе волжан дважды отличился Максим Глушенков, а также Роман Ежов и Денис Якуба. 

С важной победой и успешным стартом в новом сезоне «Крылья» поздравил губернатор Дмитрий Азаров: «Поздравляю «Крылья Советов» с победным стартом в чемпионате. Блестящая игра! Команда сделала то, что должна была, обыграв «Оренбург». Прекрасная командная игра, блестящее зрелище. Всех болельщиков с первой победой! Верим в команду! Вперед за «Крылья»!»

Глава региона особо отметил характер самарской команды, которая смогла добиться успеха, несмотря на все сложности. «Очень непросто игра складывалась: температура высокая и искусственное поле были не в плюс для нашей быстрой, комбинационной команды. Команда, несмотря на то, что произошло в первом тайме, я имею ввиду автогол, смогла собраться и показать свою игру. Собственно она блестяще играла и в первом тайме, но во втором она реализовала все то, что должна была реализовать», - считает Губернатор.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул важность того, что «Крылья» одержали волевую победу: «Парни показали и игру, и характер, и заслуженно красиво победили сегодня. Первая победа волевая, что очень важно для нашей молодой команды».

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», ставший ярким и зрелищным событием, транслировался в прямом эфире одного из спортивных телеканалов. Губернатор выразил мнение, что именно такие матчи должны показываться максимальной аудитории: «Такой футбол должны видеть болельщики всей страны! Именно такой футбол влюбляет в себя!».

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны «Зенита». Игра состоится в пятницу, 22 июля, в 21:00.

 

Фото:   ФК "КС"

 

 

Теги: Дмитрий Азаров Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону.
12 июля 2022, 18:09
Дмитрий Азаров встретился с «Крыльями Советов» в преддверии старта нового сезона
На встрече с командой Дмитрий Азаров поинтересовался у игроков и главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина как проходила подготовка к новому сезону. Футбол в Самаре
750
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
26 июля 2021, 11:49
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, решение будет в самый последний день. Спорт
1253
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов».
01 июля 2021, 21:07
«Крылья Советов» намерены закрепиться в десятке турнирной таблицы Премьер-лиги
Дмитрий Азаров встретился с наставниками и игроками «Крыльев Советов». Футбол в Самаре
2706
В центре внимания
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
631
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
373
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
661
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
516
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
781
Весь список