Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона

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Сегодня «Крылья Советов» провели первый матч чемпионата Российской премьер-лиги сезона - 2022/2023. В гостях самарская команда встречалась с «Оренбургом». «Крылья» с первых минут завладели преимуществом и показали яркий, атакующий футбол. Несмотря на то, что первыми вышли вперед хозяева поля после автогола «Крыльев», самарская команда смогла одержать волевую победу со счетом 4:2. В составе волжан дважды отличился Максим Глушенков, а также Роман Ежов и Денис Якуба.

С важной победой и успешным стартом в новом сезоне «Крылья» поздравил губернатор Дмитрий Азаров: «Поздравляю «Крылья Советов» с победным стартом в чемпионате. Блестящая игра! Команда сделала то, что должна была, обыграв «Оренбург». Прекрасная командная игра, блестящее зрелище. Всех болельщиков с первой победой! Верим в команду! Вперед за «Крылья»!»

Глава региона особо отметил характер самарской команды, которая смогла добиться успеха, несмотря на все сложности. «Очень непросто игра складывалась: температура высокая и искусственное поле были не в плюс для нашей быстрой, комбинационной команды. Команда, несмотря на то, что произошло в первом тайме, я имею ввиду автогол, смогла собраться и показать свою игру. Собственно она блестяще играла и в первом тайме, но во втором она реализовала все то, что должна была реализовать», - считает Губернатор.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул важность того, что «Крылья» одержали волевую победу: «Парни показали и игру, и характер, и заслуженно красиво победили сегодня. Первая победа волевая, что очень важно для нашей молодой команды».

Матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», ставший ярким и зрелищным событием, транслировался в прямом эфире одного из спортивных телеканалов. Губернатор выразил мнение, что именно такие матчи должны показываться максимальной аудитории: «Такой футбол должны видеть болельщики всей страны! Именно такой футбол влюбляет в себя!».

Следующий матч «Крылья Советов» проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны «Зенита». Игра состоится в пятницу, 22 июля, в 21:00.

Фото: ФК "КС"