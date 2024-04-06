Дмитрий Азаров поздравил «Крылья Советов» и болельщиков с победой в матче с «Уралом»

60

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил нашу команду и болельщиков с победой в матче с «Уралом».

– Поздравляю нашу команду и болельщиков с победой!

Соперник с первых минут играл жестко, даже скорее грубо, в попытке подавить, а иногда было ощущение, что и запугать нашу техничную и комбинационную команду. Но как показала игра — не на тех напали.

Наши парни выстояли, вновь проявили настоящий волжский характер и отстояли победу. «Крылья» показали, что и в жёсткой игре знают как выигрывать. На поле была настоящая команда, каждый бился за команду и ромб «Крылья Советов». МУЖИКИ!

Всех ребят и болельщиков поздравляю с такой победой и с такой командой! Браво, «Крылья»!

Фото: пресс-служба ПФК "КС"