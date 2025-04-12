Я нашел ошибку
Главные новости:
Открытие памятных стел запланировано на 5 мая в Загородном парке.
«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»: Корниленко и Таранов легенды 2011-2016 годов
Самокатчик 1981 года рождения госпитализирован с травмой ноги.
На Заводском шоссе в Самаре самокатчик врезался в автомобиль
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +12, +14°С.
13 апреля в регионе ночью небольшой дождь, днем до +16°С
Будьте внимательны и осторожны!
13 апреля местами в губернии сохранится усиление ветра
Это ограничение коснется только тех, у кого будут выявлены признаки воздействия мошенников. Других людей лимиты не затронут.
Центробанк опроверг новость о введении лимита на снятие наличных в банкоматах
Полумарафон по планам соберет более 3,5 тысяч спортсменов из России и зарубежных стран.
В связи с проведением Космического полумарафона в Самаре будет временно ограничено движение транспорта
Жителям Пекина рекомендуется воздержаться от походов в горы и лес, также строго запрещено разводить огонь на открытом воздухе.
Жителям Пекина в субботу рекомендовано не выходить на улицу  из-за сильного ветра
Задача проекта - популяризация спортивной гимнастики в Самарской области путем организации и проведения спортивно-массовых мероприятий.
Проекты из Самарской области в полуфинале всероссийского конкурса «Ты в игре»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84
-1.02
EUR 96.22
1.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»: Корниленко и Таранов легенды 2011-2016 годов

12 апреля 2025 19:29
94
Открытие памятных стел запланировано на 5 мая в Загородном парке.

«Крылья Советов» при поддержке титульного партнера FONBET продолжают проект «Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов». В апреле прошло голосование за двух лучших игроков, выступавших за нашу команду в период 2011 по 2016 год. По итогам голосования ими стали – Сергей Корниленко и Иван Таранов.

На данный момент торжественно открыты стелы, на которых размещены легендарные футболисты «Крыльев Советов»: Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов, Виктор Мурзин, Дмитрий Синяков, Виктор Карпов, Александр Гулевский, Борис Казаков, Геннадий Сарычев, Анатолий Блохин, Анатолий Фетисов, Виктор Развеев, Виктор Гаус, Гарник Авалян, Василий Мазур, Антон Бобер, Андрей Каряка., Денис Ковба и Эдуардо Лобос.

Открытие памятных стел запланировано на 5 мая в Загородном парке.

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иван Сергеев, забив свой 57 гол за нашу команду, догнал лучшего бомбардира "Крыльев" в российской истории Сергея Корниленко.
05 апреля 2025, 16:03
"Крылья Советов" - казанский "Рубин" - 1:1
Иван Сергеев, забив свой 57 гол за нашу команду, догнал лучшего бомбардира "Крыльев" в российской истории Сергея Корниленко. Футбол в Самаре
950
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.
04 апреля 2025, 18:16
«Солидарность Самара Арена»: развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Рубин»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00. Футбол в Самаре
999
Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов».
03 апреля 2025, 22:04
В день матча с «Рубином» продолжат в тестовом режиме курсировать бесплатные шаттлы
Главное условие проезда – наличие билета на матч или клубной атрибутики «Крыльев Советов». Футбол в Самаре
958
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем космонавтики
12 апреля 2025  10:06
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем космонавтики
240
в Самаре состоится X Космический полумарафон
11 апреля 2025  13:58
В Самаре состоится X Космический полумарафон
418
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
11 апреля 2025  13:00
В Тольятти ищут без вести пропавшего инвалида
352
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
11 апреля 2025  09:53
На Московском шоссе в Самаре началось фрезерование проезжей части
361
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
11 апреля 2025  09:26
В России шествие «Бессмертного полка» пройдет в смешанном формате
432
Весь список