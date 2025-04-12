«Аллея славы ветеранов «Крылья Советов»: Корниленко и Таранов легенды 2011-2016 годов

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«Крылья Советов» при поддержке титульного партнера FONBET продолжают проект «Аллея славы ветеранов «Крыльев Советов». В апреле прошло голосование за двух лучших игроков, выступавших за нашу команду в период 2011 по 2016 год. По итогам голосования ими стали – Сергей Корниленко и Иван Таранов.

На данный момент торжественно открыты стелы, на которых размещены легендарные футболисты «Крыльев Советов»: Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов, Виктор Мурзин, Дмитрий Синяков, Виктор Карпов, Александр Гулевский, Борис Казаков, Геннадий Сарычев, Анатолий Блохин, Анатолий Фетисов, Виктор Развеев, Виктор Гаус, Гарник Авалян, Василий Мазур, Антон Бобер, Андрей Каряка., Денис Ковба и Эдуардо Лобос.

Открытие памятных стел запланировано на 5 мая в Загородном парке.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"