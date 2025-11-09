Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре днем небольшой дождь, до +7°С.
10 ноября в регионе небольшой дождь, до +8°С
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимаю "Ростов" из Ростова-на-Дону.
"Крылья" с "Зенитом" сыграли вничью – 1:1
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
Рекомендации.
МЧС СО: о рыбалке в осенние месяцы
Актер известен по ролям в таких картинах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Криминальный талант", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Дело гастронома № 1", "Кухня", "Перевал Дятлова".
Народный артист России Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет
Ведущая, соавтор проекта - лектор-музыковед Ирина Цыганова.
К 100-летию Майи Плисецкой: Самарская филармония приглашает на балетный вечер
Самарские спортсмены завоевали 10 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Юниорская сборная региона стала сильнейшей на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
Европейская часть России пока останется без снега
Европейская часть России пока останется без снега
Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»

9 ноября 2025 13:37
171
Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»

За несколько часов до матча в сети появилось видео со стадиона в Самаре. Судя по всему, агрономы смогли подготовить к матчу с «Зенитом», пишет Самара-МК.

В телеграме за 1,5 часа до игры стали появляться кадры с футбольной арены в Самаре. По картинке заметно, что местные агрономы постарались привести газон в нормативное состояние перед игрой «Крылья Советов» – «Зенит».

В футбольной блогосфере Самары наблюдается сдержанный оптимизм по поводу состояния поля «Самара Арены».

«Агрономы на стадионе – волшебники», – написал автор тг-канала «Волга, Ромб и Два Крыла».  

Напомним, во время мероприятий в рамках форума «Россия – спортивная держава» газон немного притоптали. Но у «Крыльев» не было возможности перенести матч в Санкт-Петербург. Там арена 9 ноября занята. Грозило техническое поражение со счетом 0:3, но специальная комиссия РПЛ дало добро на проведение матча «Крылья» – «Зенит».  

Самарская команда после 14 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» (12+) начнется 9 ноября в 14:00 по самарскому времени.

Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре
08 ноября 2025, 12:35
Матч «Крыльев» с «Зенитом» могут перенести из-за состояния поля в Самаре
Представители РПЛ знают о проблеме и пообещали организовать проверку покрытия. Спорт
736
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
26 октября 2025, 13:31
Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали"
После поражения от ЦСКА (1:0) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев проанализировал исход встречи. Спорт
835
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
25 октября 2025, 22:28
«Крылья Советов» в Москве уступили ЦСКА
В следующем матче «Крылья Советов» в Каспийске на «Анжи-Арене» встретятся махачкалинским «Динамо». Спорт
960
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
9 ноября 2025  11:08
За пьяную езду на электросамокате можно будет лишить прав при их наличии
190
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год.
8 ноября 2025  13:38
Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2026 год
738
Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
1204
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
1076
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
934
Весь список