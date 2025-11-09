Агрономам «Самары Арены» удалось подготовить поле к матчу «Крылья» – «Зенит»

171

За несколько часов до матча в сети появилось видео со стадиона в Самаре. Судя по всему, агрономы смогли подготовить к матчу с «Зенитом», пишет Самара-МК.

В телеграме за 1,5 часа до игры стали появляться кадры с футбольной арены в Самаре. По картинке заметно, что местные агрономы постарались привести газон в нормативное состояние перед игрой «Крылья Советов» – «Зенит».

В футбольной блогосфере Самары наблюдается сдержанный оптимизм по поводу состояния поля «Самара Арены».

«Агрономы на стадионе – волшебники», – написал автор тг-канала «Волга, Ромб и Два Крыла».

Напомним, во время мероприятий в рамках форума «Россия – спортивная держава» газон немного притоптали. Но у «Крыльев» не было возможности перенести матч в Санкт-Петербург. Там арена 9 ноября занята. Грозило техническое поражение со счетом 0:3, но специальная комиссия РПЛ дало добро на проведение матча «Крылья» – «Зенит».

Самарская команда после 14 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Матч «Крылья Советов» – «Зенит» (12+) начнется 9 ноября в 14:00 по самарскому времени.