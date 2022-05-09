В Самарской области прошел военный парад, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 9 мая, Самарская область вместе со всей Россией отмечает 77-летие Великой Победы. В 10.00 на площади имени Куйбышева в областной столице начался военный парад, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, Победе над фашизмом. В нем приняли участие 28 парадных расчётов: соединения и воинские части Министерства обороны РФ, среди которых Кавалеры Орденов и медалей, отличники боевой подготовки - гордость Вооруженных сил России, а также воспитанники кадетских корпусов, юнармейцы – будущее российской армии. Всего торжественным маршем прошли около 2000 человек.

Ровно в 10.00 на площадь вступила Знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы - официальной копией боевого полотнища 150-ой, стрелковой, ордена Кутузова Второй степени Идрицкой дивизии 79 стрелкового корпуса Третьей Ударной Армии Первого Белорусского фронта, водруженного над Рейхстагом. Знамя Победы является государственной реликвией и официальным символом Победы советского народа и его Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

Символы России и Победы пронесли перед трибунами и парадными расчетами. Высокая честь пройти в составе Знаменной группы была оказана одним из лучших офицеров Второй гвардейской армии, отличникам боевой подготовки. Возглавил Знаменную группу Заместитель начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы майор Федор Баша. Государственный Флаг Российской Федерации нес командир взвода связи старший лейтенант Александр Емельяненко.

Знаменную группу, несущую на Параде Знамя Победы, возглавил заместитель командира батальона связи по военно-политической работе старший лейтенант Руслан Даутов, участник военной операции в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе.

Знамя Победы было доверено нести инженеру командного пункта капитану Антону Якушкину, за плечами которого также участие в военной операции в Сирийской Арабской Республике.

Командующий Парадом - заместитель начальника штаба Второй гвардейской общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев объехал парадные расчеты и поприветствовал военнослужащих, стоящих в строю.

С 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«9 мая – священная для каждого из нас дата. День, который откликается в сердце радостью и болью, горечью бесчисленных потерь и великой гордостью за силу, мужество и стойкость героического поколения победителей, - обратился к землякам, ветеранам и труженикам тыла, воинам российской армии Глава региона. - 1418 дней и ночей они боролись с нацизмом. Всеми правдами и неправдами стремились попасть на фронт. Стояли насмерть, врастая в каждую пядь родной земли. Бесстрашно бросались в самое пекло сражений. Закрывали собой амбразуры вражеских дотов. Самарская земля проводила на фронт более полумиллиона своих сыновей и дочерей, и почти половина из них не вернулась с фронта. Вечная память нашим героям! Мы помним каждого, кто погиб на фронте, умер от голода и пыток на оккупированных территориях, был замучен в фашистском плену, сгорел в печах лагерей смерти. Нет таких слов, которые бы смогли передать всю глубину трагедии, которую пережила наша Родина из-за фашистской агрессии. Мы помним и о тех, кто трудился на пределе человеческих возможностей в тылу, помогая тем, кто был на передовой. Кто терпел голод и лишения, делился друг с другом последним куском хлеба, совершал трудовые подвиги. Кто, несмотря на все лишения военного времени, продолжал созидать и строить, растить хлеб и воспитывать детей».

Губернатор отметил, что День Победы – праздник общий для всех и личный для каждого россиянина. В каждой семье есть свои герои. «Все мы воспитаны на их примере, на идеях свободы, справедливости, чести и совести, беззаветной любви к Родине. Мы дорожим своей независимостью, и так же яро неприемлем нацизм, который в последние годы вновь пророс у самых наших границ», - сказал Дмитрий Азаров.

Сегодня во имя священной памяти отцов, дедов и прадедов, ветеранов российские солдаты и офицеры вновь бесстрашно вступают в бои, чтобы освободить Украину от нацизма, остановить войну на Донбассе, обеспечить безопасность мирных граждан.

«Также, как фронтовики Великой Отечественной, они проявляют мужество и отвагу. Каждый день мы узнаем имена новых героев. Они ведут борьбу за правое дело. И сегодня все мы сплотились, чтобы дать отпор любым внешним угрозам, остановить распространение нацизма, показать всем, кто пытается оказать давление на нашу страну, что усилия их тщетны, и никому не по силам сломить российский народ, - заявил Губернатор. - Мы не позволим никому искажать историю, переписывать ее страницы, умаляя подвиги наших предков, 77 лет назад принесших мир и свободу всему миру. Мы будем помнить, будем гордиться и преумножать их славу. День Победы останется вечным гимном смелости, несокрушимости и единства. В нём мы черпаем силу и стойкость».

Глава региона подчеркнул, что сегодня, когда против нашей страны развернута масштабная информационная война, особенно важно вновь и вновь рассказывать детям о том, за что сражались их прадеды, за что сейчас сражаются их отцы и братья. «Мы передадим им священную историческую память, наше богатое духовное наследие - чтобы они могли с достоинством идти по жизни, гордиться нашей историей, культурой, традициями, нашей страной, и смело смотреть в будущее», - сказал Дмитрий Азаров.

Особые слова Губернатор адресовал ветеранам и труженикам тыла. «Дорогие наши! Конечно, это в первую очередь – ваш праздник. Именно вам мы обязаны всем, что у нас есть. Низкий вам поклон от всех жителей Самарской области! Мы не предадим ваше дело и будем защищать суверенитет нашего государства, мир и свободу на российской земле! В этом – наш долг перед героическим поколением победителей!», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Поздравляя участников и зрителей Парада с Днем Великой Победы, заместитель командующего 2-й Гвардейской армии гвардии полковник Павел Олексюк отметил, что сегодня этот праздник обретает новый смысл. Продолжено великое дело наших отцов и дедов: идет борьба с вновь поднявшим голову нацизмом, принявшим новую форму.

«Мы боремся за право мыслить, жить так, как велит нам здравый смысл и наша великая история. Так было в прошлом веке и века назад. И вновь нам некуда отступать в эти трудные, но великие исторические времена, - отметил заместитель командующего 2-й Гвардейской армии, подчеркнув, что сегодняшний парад - в честь тех, кто приближал Великую Победу в 1945 году, и в честь нынешних военнослужащих, принявших на себя великую роль борцов с фашизмом. - Для нас вы все сегодня в едином строю на площади Куйбышева города Самары. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. Слава нашему великому народу-победителю».

Основу парадного расчета составили соединения и воинские части Второй гвардейской дважды Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа, который является преемником трех военных округов: Сибирского, Уральского и Приволжского.

Штаб легендарного Приволжского военного округа в разные годы с 4 мая 1918 по 2001 год находился в Самаре. С началом и в ходе Великой Отечественной войны у нас было сформировано 9 общевойсковых армий, 132 дивизии, 65 отдельных полков, 253 отдельных батальона. Это такие легендарные армии как 2-я, 3-я и 5-я ударные армии, 1-я, 5-я и 6-я гвардейские армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР в1974 году наш Приволжский военный округ был награжден Орденом Красного Знамени. Сегодня в штабе бывшего Приволжского военного округа размещен штаб Второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Центрального военного округа. Сегодня подразделения 2-й гвардейской армии составили основу парадного расчета.

Вторая Армия ведет свою историю от легендарной Второй гвардейской танковой Краснознаменной армии, участвовавшей в сражении на Курской дуге, освобождении Правобережной Украины, а также в завершающих операциях Великой Отечественной войны. На боевых знаменах соединений и частей 2-й армии 145 орденов, более 100 тысяч человек награждены орденами и медалями, 223 воина получили звание Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Также в Параде прошли торжественным маршем парадные расчеты кадетских корпусов, силовых структур, юнармейцы, представители военно-патриотических клубов Самарской области. Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона под управлением майора Вячеслава Ворушилова. В исполнении коллектива прозвучали марши, под которые 77 лет назад, в 1945 году, с Победой возвращались из поверженного Берлина наши войска.

Торжественное прохождение военной техники открыл легендарный танк Т-34-76 - боевая машина образца 1941 года, самый известный советский танк и один из самых героических символов Второй мировой войны. Именно на таких танках Красная Армия воевала вплоть до 1943 года, когда на вооружение стали поступать модернизированные машины.

За Т-34 вышла колонна боевой техники, находящейся на вооружении войск Центрального военного округа. Возглавил механизированную колонну командир радиорелейной роты 91 бригады управления капитан Петр Артемьев.

Всего в составе механизированной колонны прошло 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР-М», боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А.

Впервые на Параде Победы был представлен плац-концерт сводного военного оркестра Самарского гарнизона, подготовленный по инициативе военных дирижёров майора Вячеслава Ворушилова и капитана Александра Минаева.

Плац-концерт - это один из наиболее сложных, элементов программы подготовки военных оркестров. Во время исполнения музыкального произведения каждому участнику коллектива предстояло показать не только виртуозное владение своим инструментом, но и также отточенные до автоматизма строевые приёмы и навыки. Они выстраивались в форме символов специальной военной операции Z и V.

Музыка для выступления также была выбрана не случайно, коллектив исполнил марш знаменитого советского военного дирижёра, одного из основателей военно-оркестровой службы, генерал-майора Семёна Чернецкого «Родной Донбасс», написанный им в 1944 году в период освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественный парад продолжила техника военных лет: фронтовые разведчики мотоциклы марки К-750 и М-72, легковая машина Эмка-ГАЗ М1, которая принадлежала маршалу Жукову, легендарная «полуторка», бронированная разведывательная дозорная машина БРДМ-1 и не только – всего 62 единицы военно-исторической техники. Легендарными машинами времен Великой Отечественной, многие из которых хранят следы повреждений от пуль и снарядов, полученных в ходе боевых действий, управляли энтузиасты военно-патриотических клубов Самарской области, своими руками по деталям восстанавливающие раритеты.

Торжественный парадный марш завершило Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В его состав входят участники боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и в других странах. Это достойные сыновья и внуки героев Великой Отечественной. Ветераны высоко несут знамя Победы, активно участвуют в общественно-политической жизни нашей страны, работают над сохранением исторической памяти и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

В одной колонне, нога в ногу со своими наставниками, прошли участники добровольческого молодёжного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи «Волонтерская Рота Боевого Братства». Ребята оказывают социальную помощь населению, занимаются поисковой деятельностью и свято чтят память о своих дедах и отцах.

После окончания военного парада стартовало шествие «Бессмертного полка»: участники акции, которая в этом году была особенно масштабной, гордо пронесли портреты героев Великой Отечественной войны, память о которых хранится в каждой семье.

Напомним, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации шествие проходило только в онлайн-режиме. В этом году каждый имел возможность выбора – принять участие в очном или онлайн-формате. В акции Бессмертный полк очно приняли участие более 170 тысяч человек.

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с семьей прошёл в «Бессмертном полку» с портретом своего героя, участника Великой Отечественной Михаила Михайловича Логойдо.

На площади Куйбышева состоялось прямое включение из Москвы. С главной площади страны к гражданам обратился Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

«9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплочённости и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов. Мы гордимся непокорённым, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны не повторился, - сказал Президент. -Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожжённых в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию».

В память о героях Великой Отечественной войны и наших дней Глава государства объявил минуту молчания.