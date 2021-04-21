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Самарские промышленники увеличивают мощности благодаря национальному проекту «Производительность труда»

21 апреля 2021 15:22
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С помощью нацпроекта «Производительность труда» ОАО «Завод Продмаш» запустил новую ванну оцинкования.

Самарские промышленники увеличивают мощности благодаря национальному проекту «Производительность труда»

Запуск линии по производству новой ванны оцинкования на предприятии ОАО «Завод Продмаш» стал возможен благодаря нацпроекту «Производительность труда», инициированным Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Задача нацпроекта - за три года повысить производительность труда минимум на 30%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — ключевой элемент опережающего экономического развития региона, а также важная составляющая региональной  стратегии лидерства. Новая линия предназначена для крупногабаритных изделий. До начала её запуска проводилась масштабная производственная работа сотрудников предприятия по модернизации цеха горячего цинкования, велись переговоры с голландскими партнерами, после чего сотрудники завода самостоятельно произвели монтаж оборудования. Благодаря слаженной работе все мероприятия прошли в запланированное время. 

Благодаря специалистам Федерального центра компетенций в 2019 году завод сумел сократить время основных процессов в два раза, а выработку на одного сотрудника увеличить до 10%. Вот уже третий год «Завод Продмаш» тиражирует свои успешные проекты, реализованные на пилотных производственных потоках, на другие потоки завода.

«В рамках нацпроекта мы осуществили модернизацию нашего основного агрегата - большой линии оцинкования. И теперь, в рамках данного проекта мы выходим с новой инициативой импортозамещения. Завод освоил процедуру оцинкования, которую раньше производили с немецкими и голландскими специалистами, - прокомментировал исполнительный директор ОАО «Завод Продмаш» Дмитрий Лиганов.

Отметим, что реализация подобных проектов по замене ванны на предприятии связана с соблюдением требований экологических норм и сроков эксплуатации оборудования. Каждый год Завод Продмаш защищает от коррозии в среднем около 50 000 тонн продукции, большая часть которых в последующем эксплуатируется в открытой местности на дорожных объектах. Новая ванна позволит нам по-прежнему оперативно и качественно оцинковывать металлоконструкции как собственного производства, так и полученных от наших партнеров.

 

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