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Жительница Сызрани установила навес, заняв часть соседского участка

31 мая 2022 09:40
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Жительница Сызрани установила навес, заняв часть соседского участка

 Жительница г. Сызрани обратилась в суд с исковым заявлением в адрес соседки. Дело в том, что проживающая рядом женщина пристроила к своему дому навес, который не просто располагался близко к границе участка истца, а заходил на него на 1 метр. Договориться о переносе постройки у владелицы занимаемого незаконно участка не получалось и она обратилась в суд.

Суд встал на сторону истца и обязал соседку перенести навес на расстояние 1 метра от границы соседнего участка. Решить вопрос женщинам было предложено, заключив мировое соглашение. Соседка согласилась, однако в установленный срок пристрой не убрала. Исполнительный документ был передан в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района. 

В рамках исполнительного производства должницу предупредили о последствиях неисполнения решения суда. Женщина информацию, полученную от судебных приставов, проигнорировала и продолжила уклоняться от исполнения своих обязательств. В результате сотрудниками Службы в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Данная мера побудила должницу исполнить решение суда и убрать свой пристрой с чужого участка. 

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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