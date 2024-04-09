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Жительница Самары торговала вином без специального разрешения

9 апреля 2024 10:48
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Жительница Самары торговала вином без специального разрешения

Судебные приставы взыскали административный штраф в 250 тысяч рублей с владелицы продуктового магазина в г. Самаре, которая торговала вином без лицензии. 

Жительница Самарской области незаконно реализовывала через свою торговую точку винные напитки различных марок. В ходе проведения проверки факт нелегальной продажи алкогольной продукции был установлен. Женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Суд вынес решение взыскать с индивидуального предпринимателя штраф в размере 250 тысяч рублей.

Судебные приставы Челно-Вершинского района Самарской области возбудили в отношении жительницы региона исполнительное производство о взыскании административного штрафа. Должницу предупредили о возбуждении исполнительного производства и последствиях неисполнения судебного решения.

Несмотря на то, что предпринимательница о своих обязательствах знала, погашать административный штраф она не спешила. Судебный пристав-исполнитель вынес  постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся в банке, а также о взыскании исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей.

Принятые сотрудником Службы меры привели к тому, что задолженность была полностью погашена. Штраф за незаконную реализацию алкогольной продукции выплачен.

 

 

Теги: Судебные приставы

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