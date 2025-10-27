Я нашел ошибку
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
В Самаре двое детей, пострадавших в ДТП с автобусом, остаются в больнице
8 работ объединила фотовыставка Почетного гражданина Самары Николая Фоменко «С одного ракурса»
Банки в Самаре ужесточают условия снятия наличных денег
Самарская область вошла в ТОП-10 по количеству заявок на Премию «Россия – страна возможностей»
Самарский борец Оганес Асланян о проекте «Выбор сильных», патриотизме и пути к званию КМС
Госдума одобрила новый порядок штрафа за несообщение в военкомат о переезде
Россиян предупредили об опасностях для здоровья, подстерегающих в осенний период
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора

27 октября 2025 11:12
135
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора

Жительница Самарской области, являясь ответственным хранителем арестованного имущества, продала телевизор неизвестному лицу.  Наказанием за это преступление стал уголовный штраф.

Женщина уклонялась от погашения задолженности по кредиту, в связи с чем банк вынужден был обратиться в суд. На основании полученного исполнительного документа в отделении судебных приставов Елховского района Самарской области возбудили исполнительное производство.

В рамках работы по принудительному взысканию задолженности судебные приставы арестовали принадлежащей должнице телевизор «Samsung». Имущество оставили женщине на ответственное хранение и разъяснили, что в случае сокрытия или его отчуждения, ей грозит уголовная ответственность.

Однако должницу это не остановило: телевизор она продала, а деньги потратила на себя, о чем и сообщила судебным приставам во время их очередного визита. В связи с установленными фактами дознаватель отделения судебных приставов возбудил в отношении должницы уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

Суд признал гражданку виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Теги: Судебные приставы

