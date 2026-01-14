В Самаре горел конный клуб

В Красноглинском районе Самары 10 января случился пожар в конно-спортивном клубе «Легион». Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Выгонной поступило в оперативную службу в 08:02. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что огонь охватил конюшни и две бытовки. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В 08:25 пожар удалось локализовать, а в 08:40 он был полностью потушен. Животные и сотрудники клуба не пострадали. Как сообщила группа клуба в социальной сети, сгорели две бытовки — в одной жил сторож, а в другой хранили рабочую амуницию и личные вещи, в том числе занимавшихся в заведении детей.

«До завершения официальной проверки мы не делаем никаких окончательных выводов и не утверждаем чью-либо причастность. Однако на фоне уже второго года судебных разбирательств за соседний земельный участок, сопровождавшихся провокациями и попытками давления, произошедшее не может не вызывать серьёзных вопросов и требует самой тщательной проверки. Все необходимые обращения в правоохранительные органы уже направлены», — сообщило руководство клуба.

Конфликт, о котором идет речь, начался после смерти основателя клуба «Легион» Александра Рябова. Его первая жена предъявила претензии второй, пытаясь оспорить право владения земельным участком, на котором расположен «Конный клуб имени А. Ю. Рябова» (такое название теперь носит «Легион»). Тяжба длится уже около двух лет, пишет Самара-АиФ.