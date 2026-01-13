Житель Самарской области заплатит за отнятую сумку

Житель Самарской области вырвал у проходящей рядом девушки сумку и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции. Содержимое сумки, кроме находящегося в ней золотого кольца и наличных денежных средств, было возвращено владелице.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 158 УК РФ «Кража» и помимо основного наказания обязал компенсировать пострадавшей ущерб в размере 17 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении мужчины были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных счетах, а также постановление об обращении взыскания на получаемые им в колонии доходы.

В результате принятых мер ущерб, причиненный потерпевшей, был полностью взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.