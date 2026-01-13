Я нашел ошибку
Число самозанятых в губернии превысило 355 тысяч человек
В СОУНБ к юбилею губернии откроется выставка «Самарская губерния в лицах: культурный и научный мост между эпохами»
В Шенталинском районе открылся новый ФАП в деревне Карабикулово, где проживает более 100 человек
Московский институт спланирует новые станции метро в Самаре
В Самаре отменили торги на систему оплаты проезда с помощью QR-кодов
Минпромторг предложил маркировать часть пиротехники с 1 сентября 2026 года
В Самарской области суд рассмотрит дело о незаконном обороте банковских карт
Рекомендации минцифры помогли Малому Ишуткино стать лидером голосования за проведение мобильного интернета в 2026 году
Житель Самарской области заплатит за отнятую сумку

Житель Самарской области вырвал у проходящей рядом девушки сумку и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции. Содержимое сумки, кроме находящегося в ней золотого кольца и наличных денежных средств, было возвращено владелице.
Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ст. 158 УК РФ «Кража» и помимо основного наказания обязал компенсировать пострадавшей ущерб в размере 17 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 1 г. Сызрани и Сызранского района.
В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы в отношении мужчины были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на его расчетных счетах, а также постановление об обращении взыскания на получаемые им в колонии доходы.
В результате принятых мер ущерб, причиненный потерпевшей, был полностью взыскан. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

