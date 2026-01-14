В Самарской области продолжат расчистку рек и прудов

В Самарской области утвердили планы работ на водных объектах на 2026 год, которые будут проводиться в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и областной госпрограммы. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Расчистка реки Сызранка продолжится после ледостава и нереста. Пруд «Школьный» в Исаклах приведут в порядок благодаря субвенциям из федерального бюджета, проект разработали в прошлом году», – рассказали в пресс-службе.

А региональная программа предусматривает завершение капремонта плотины на р. Большой Иргиз в Пестравке и проекта расчистки пруда «Барский» в Шигонах. Также начнется приведение в порядок трех объектов в Шигонах, Исаклинском и Нефтегорском районах.

Стартуют капремонт плотины водохранилища «Крутой Дол» в Сергиевском районе и строительство новой плотины на р. Большой Иргиз в Большой Глушице, пишет Самара-КП.