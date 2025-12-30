Я нашел ошибку
Главные новости:
полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Полицейские накрыли наркопотребителя в Красноярском районе
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
Минцифры и операторы ЭДО договорились о сотрудничестве в области применения «Госключа»
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
В Сергиевском районе горели два дома на площади 122 квадратных метра
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 квадратных метров
Ночью в Волжском районе горел частный дом на площади 100 кв. метров
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
Самарское метро перейдёт на новую систему по учету оплаты проезда
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
40% россиян рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
«Ёлка желаний»: юной художнице из Самары подарили день вдохновения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.45
-0.24
EUR 91.48
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей

118
Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей

Уроженец Самарской области на протяжении длительного времени не выплачивал своей дочери положенные ей алименты. За время уклонения от уплаты мужчина накопил долг в 1,8 миллиона рублей. Стараясь скрыться от родительских обязательств должник даже старался уехать как можно дальше от Самары, но был объявлен в розыск и ограничен в праве выезда из страны.
Ограничение в возможности покинуть пределы Российской Федерации стали весомым аргументом. Понимая, что пока он должник, граница для него закрыта, мужчина перечислил на депозитный счет отделения всю сумму задолженности. Семнадцатилетняя девочка получила положенные ей от отца денежные средства.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
29 декабря 2025, 13:11
В Самарской области оштрафовали компанию быстрых займов за незаконную рекламу
Всего с начала года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области выявлено 11 фактов недобросовестной, избыточной и агрессивной рекламы финансовых услуг,... Общество
327
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
26 декабря 2025, 16:51
После возбуждения уголовного дела житель Самарской области выплатил долг в 300 тысяч рублей по алиментам
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ. Но и это не сподвигло алиментщика приступить к исполнению своих родительских обязательств. Общество
663
В Самаре приостановили работу общепита за антисанитарию
25 декабря 2025, 10:28
В Самаре приостановили работу общепита за антисанитарию
Разделка продуктов на покрытых клеенками и картоном столах, использование одних и тех же ножей и разделочных досок для всех видов продуктов. Происшествия
462
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
29 декабря 2025  21:25
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства
442
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
29 декабря 2025  19:57
Автобус №480 могут запустить в 4:30 по просьбе работников завода в Самаре
432
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
29 декабря 2025  18:02
Иван Носков: «В Самаре завершили расселение домов, признанных аварийными до 2017 года»
407
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
28 декабря 2025  09:59
Повышение МРОТ и круглогодичный призыв: какие законы вступят в силу 1 января
705
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
723
Весь список