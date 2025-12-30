Алиментщик в Самарской области накопил долг в 1,8 миллиона рублей

Уроженец Самарской области на протяжении длительного времени не выплачивал своей дочери положенные ей алименты. За время уклонения от уплаты мужчина накопил долг в 1,8 миллиона рублей. Стараясь скрыться от родительских обязательств должник даже старался уехать как можно дальше от Самары, но был объявлен в розыск и ограничен в праве выезда из страны.

Ограничение в возможности покинуть пределы Российской Федерации стали весомым аргументом. Понимая, что пока он должник, граница для него закрыта, мужчина перечислил на депозитный счет отделения всю сумму задолженности. Семнадцатилетняя девочка получила положенные ей от отца денежные средства.