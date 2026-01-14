В Петербурге студентка задержана по делу о хищении более 5 млн руб. у школьницы

В Санкт-Петербурге задержана студентка техникума, подозреваемая в соучастии в хищении более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В полицию обратилась мать 15-летней школьницы, рассказав, что ее дочь поверила аферистам и отдала неизвестным деньги ради "декларирования". Предполагается, что задержанная выступала в излюбленной схеме мошенников в качестве курьера, пишет Смотрим.

"Под предлогом необходимости декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все родительские накопления и передать их курьеру. Встретившись с курьером возле дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала ей 5 003 000 рублей и ювелирные украшения", – говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемую вычислили и задержали в Московском районе.

"Полицейскими была задержана 20-летняя учащаяся техникума, по предварительным данным, выступавшая в роли курьера", – указывают правоохранители.

Отмечается, что студентку поместили в ИВС.