Главные новости:
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»
Температура воздуха 15 января в Самаре ночью -13, -15°С, днем -11, -13°С.
15 января в регионе без осадков, местами изморозь, до -16°С
Победу в конкурсе одержали осуждённые исправительной колонии №29, чья работа была признана самой яркой, продуманной и соответствующей духу праздника.
В учреждениях УФСИН СО прошёл конкурс «Лучшая снежная фигура»
Инициаторы акции - активисты партпроекта «Чистая страна» в Самарской области и неравнодушные жители Автограда.
«Добрые ёлки»: в Тольятти стартовала экологическая акция по сбору хвойных деревьев на переработку
По итогам 2025 года объем введенного в эксплуатацию жилья в Самарской области составил 1,667 тыс. кв. метров.
Самарская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году
В 2026 году Российское общество «Знание» продолжит реализацию проекта «Чтецкие программы», задача которого — создание сети литературных клубов для популяризации чтения среди молодежи.
Школы, колледжи и учреждения культуры губернии приглашают к участию в проекте «Чтецкие программы»
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»
В этом году региональный Дом предпринимателя отметит пятилетие, и за время работы общее количество предоставленных услуг уже превысило 170 тысяч. 
В 2025 году предприниматели региона получили более 30 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес» 
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
В честь Дня Самарской губернии торжественно наградили лауреатов областной общественной акции «Народное признание»

120
13 января в САТОБ состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание».

13 января в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича в рамках торжественного мероприятия, посвященного 175-летию Самарской губернии, состоялось награждение лауреатов XVIII областной общественной акции «Народное признание». 
Областная акция «Народное признание» – ежегодная народная премия, номинантов и победителей которой определяют сами жители Самарской области. В этом году жители региона выдвинули 675 кандидатов, из них номинантами стали 25.
18 лет неизменным символом акции служит статуэтка в виде сердца, которую получает каждый победитель. В этом году награды вручал губернатор Вячеслав Федорищев. «Вот уже 175 лет наш регион уверенно и гордо идет по своему пути, активно развивается и остается надежной опорой для нашего великого государства, для нашей страны. Мы с любовью называем нашу область сердцем Поволжья, сердцем России. Искренне гордимся ее великой историей, замечательными людьми, которые вписали в нее немало героических подвигов, ярких событий и высоких достижений», - обратился глава региона к участникам мероприятия.
Лауреаты 2025 года были определены в пяти номинациях.  В номинации «Герой нашего времени» победителем стал Иванов Дмитрий Александрович (м.р. Кинельский). Заслуженную награду из рук главы региона получила супруга Дмитрия Александровича Элла Владимировна, так как сам он находится в зоне проведения специальной военной операции. Дмитрий Александрович - ветеран боевых действий, подполковник в отставке. За его плечами 25 лет службы по защите интересов России. Принимал участие в девяти вооружённых конфликтах, в настоящее время участвует в специальной военной операции на Украине. Дмитрий Александрович имеет за плечами опыт волонтёрской и военно-патриотической деятельности в составе межрегиональной общественной организации «СВОи». Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, двумя орденами Мужества, медалью «За отвагу», Благодарностью Президента Российской Федерации. 
В номинации «Мы вместе» лауреатом стала  Зубцова Ирина Анатольевна (г.о. Тольятти) - директор благотворительного фонда «ТОЛЬЯТТИ ЗОВ», который с начала специальной военной операции ведет огромную работу по сбору средств для фронта.  «Стать лауреатом премии для меня было очень неожиданно. У нас в Тольятти вышло в финал еще четыре номинанта. И я горжусь каждым из них, потому что все они делают очень большое и значимое дело. Для меня «Мы вместе» – это не просто слова, не лозунг, не красивая фраза для поста, это живые люди: вы, все собравшиеся в зале, жители нашей области - это мы вместе. Я хочу сказать огромное спасибо моему городу Тольятти, всей Самарской области, всем тем, кто вместе со мной стоит за спинами наших героев», - поделилась Ирина Зубцова.
В номинации «Наследники Победы» лауреатом стала Цыганова Дарья Александровна (м. р. Нефтегорский) – учащаяся   10 класса ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска. Победитель крупнейшего в России творческо-благотворительного проекта «Поколение М», участница Молодёжных Дельфийских игр и конкурса «Ученик года – 2025». Занимается в шахматном клубе «Чемпион». Дарья многократная чемпионка областных турниров по шахматам, победитель Областного фестиваля «Шахматный всеобуч – 2024». За высокие достижения в международных и всероссийских конкурсах награждена именной премией Губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков в номинации «Любительский спорт». 
В номинации «Память и Слава» победу одержал Плотников Виктор Александрович (м. р. Сергиевский) - пенсионер, с общим трудовым стажем 65 лет. Награжден знаком «Отличник финансовой работы».  С 1987 года по настоящее время является членом районного Совета ветеранов, ведет патриотическую работу в школах и техникумах. «Мне хочется поблагодарить жителей Самарской области за то, что они выказали мне такую честь – победить в масштабной акции «Народное признание». Самое большое чувство благодарности и гордости именно за то, что люди – жители Самарской области - признали наш труд, нашу активную жизненную позицию, участие в общественной работе. Как  член районного совета ветеранов, я очень много проводил уроков мужества, рассказывал нашей молодежи о том, что было, чтобы правда об истории и мужестве нашего народа и страны жила», - рассказал Виктор Александрович.
В номинации «Признание и Уважение» лауреатом стала Жаурова Нина Сергеевна (г.о. Самара) - преподаватель детской музыкальной школы имени Д.Д. Шостаковича в Самаре. Посвятила 51 год своей жизни педагогической деятельности. Хор «Ручеек» под руководством Нины Сергеевны – неоднократный лауреат межрегионального фестиваля-конкурса «Маэстро марш». Для молодых педагогов является наставником, помогая в решении образовательных задач.
За годы проведения акции лауреатам становились врачи, педагоги, спортсмены, артисты, музыканты, руководители коммерческих и общественных организаций, добровольцы, студенты и школьники. Сегодня в Самарской области самое пристальное внимание уделяется всесторонней поддержке современных героев - участников СВО и  членов их семей. Участники СВО не первый год выдвигаются в качестве номинантов акции «Народное признание». В этом году шесть ветеранов СВО, участники проекта «Школа героев», стали победителями муниципального этапа  областной общественной акции. Трое из них - Константин Красильников (г.о. Новокуйбышевск), Максим Меделяев (Железнодорожный район Самары) и Джамал Машаралиев (г.о. Сызрань) - участвовали в финальном народном голосовании.

 

Фото: «Волжская коммуна»

Теги: Акценты Самара

