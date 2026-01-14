Я нашел ошибку
Главные новости:
13 января в театре для детей и молодежи «Мастерская» начала свою работу выставка «Привет из Самары».
Выставка к 175-летию Самарской губернии открылась в театре для детей и молодежи «Мастерская»
Взрослые люди должны посвящать физической активности средней интенсивности не менее 150 минут в неделю и высокой интенсивности не менее 75 минут в неделю.
Врач Сергиевской ЦРБ рассказала о последствия малоподвижного образа жизни для здоровья
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В областном правительстве подвели итоги программы газификации за 2025 год
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
17, 18 января в Самарской области похолодает до -21 °С. В связи с этим энергетики региона повысят температуру воды в системе отопления.
Безопасно и экономно: как самарцам пережить холодную неделю
Женщину без сознания 8 января текущего года обнаружили у продуктового магазина на бульваре Гая в Автозаводском районе.
Полицейские устанавливают личность женщины, скончавшейся в тольяттинской горбольнице
ДТП произошло вечером 12 января.
В Сызрани на переходе женщина попала под колеса автомобиля, водитель с места ДТП скрылся
В 2025 году на получение электронной квитанции от Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подписались 15 500 клиентов.
Удобство электронной квитанции оценили уже 120 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»

163
17 января в САТОБ состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля».

17 января в 16:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста, учреждённого по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ, и впервые отмечаемого в России, состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля» (18+), которое пройдёт перед показом балета-притчи Ю. Смекалова на музыку М. Крылова «Три маски короля» (12+). 
В этот день зрители, которые приобрели билет именно на  специальное событие, смогут преодолеть преграду оркестровой ямы и наконец-то пообщаться со своими любимыми артистами – исполнителями главных ролей спектакля «Три маски короля» на расстоянии вытянутой руки: увидят фрагмент репетиции, сфотографируются с Главной маской на сцене театра, примут участие в съёмках подкаста с хореографом-постановщиком балета и соавтором либретто Юрием Смекаловым, ведущими артистами театра Сергеем Гагеном, заслуженной артисткой Самарской области Вероникой Земляковой и Екатериной Фатеевой, и смогут задать им свои вопросы. Так же участников праздничного мероприятия ожидает сюрприз от ресторанного холдинга «Milimon», сообщает пресс-служба САТОБ.

 

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ

Теги: Самара

В центре внимания
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
93
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
237
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
14 января 2026  10:36
Более 65 тысяч тонн снега вывезено с улиц Самары
209
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
14 января 2026  09:45
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в 1 квартале 2026 года пройдут профилактические работы с перерывами в трансляции телерадиоканалов
497
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
454
