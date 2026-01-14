В день артиста САТОБ приоткроет тайны «Трёх масок короля»

17 января в 16:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича в честь Дня артиста, учреждённого по инициативе председателя Союза театральных деятелей РФ, и впервые отмечаемого в России, состоится мероприятие в уникальном для театра формате «Тайны «Трёх масок короля» (18+), которое пройдёт перед показом балета-притчи Ю. Смекалова на музыку М. Крылова «Три маски короля» (12+).

В этот день зрители, которые приобрели билет именно на специальное событие, смогут преодолеть преграду оркестровой ямы и наконец-то пообщаться со своими любимыми артистами – исполнителями главных ролей спектакля «Три маски короля» на расстоянии вытянутой руки: увидят фрагмент репетиции, сфотографируются с Главной маской на сцене театра, примут участие в съёмках подкаста с хореографом-постановщиком балета и соавтором либретто Юрием Смекаловым, ведущими артистами театра Сергеем Гагеном, заслуженной артисткой Самарской области Вероникой Земляковой и Екатериной Фатеевой, и смогут задать им свои вопросы. Так же участников праздничного мероприятия ожидает сюрприз от ресторанного холдинга «Milimon», сообщает пресс-служба САТОБ.

Фото предоставлено пресс-службой САТОБ